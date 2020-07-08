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【中小企教室】BlueJeans視像新功能　虛擬背景＋智能文字記錄

科技 17:01 2020/07/08

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BlueJeans表示，過去數月以來，平台使用量平均較疫情爆發前，增長多達300%。

Verizon旗下企業級視訊會議平台BlueJeans宣布，針對網絡安全及遙距工作，推出一系列新功能，包括互動反應、虛擬背景、智能會議文字記錄等。

BlueJeans表示，過去數月以來，平台使用量平均較疫情爆發前，增長多達300%。為加快擴張規模，將推出新功能。網絡安全方面，與會者需使用一次性密碼、再透過電郵確認或登入BlueJeans帳戶後，方可參加會議。

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此外，所有影片、聲效及傳輸內容將採用AES-256 GCM加密，管理員亦可控制企業、個人及會議層面的屏幕共享存取權。而屏幕上方的快速上鎖功能，能防止「不速之客」闖入。

為加深同事間的實時溝通，又新增4大功能，包括：

1.互動功能：與會者可一鍵「舉手」、「拍手」、「豎拇指／倒拇指」甚至「掉咪」，如同在辦公室開會般；

2.虛擬背景及背景模糊：自由選擇背景模糊的強度，上載自選的背景圖像；

3.智能會議文字記錄：作為會議的附加元件，非會議參加者可快速搜尋並瀏覽會議後的文字記錄，深入了解對話語境而無須過濾會議的閒聊；

4.浮動顯示：即使BlueJeans並非位於桌面電腦的主應用程式視窗，與會者依然可以留意會議對話，同步進行多項工作。

責任編輯：姚慧儀

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