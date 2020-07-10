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【疫市營商】疫情下企業收入大減　推折扣拓網銷

商業 12:30 2020/07/10

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本地運動品牌Zyphr一直與不少運動教練及健身中心合作，疫情連帶影響其生意，營業額大跌逾4成。

在疫情持續影響下，各大體育館、健身中心、住宅會所等運動場所全面關閉，隨着各類運動取消比賽、訓練班或興趣班，運動教練行業收入驟變零。本地運動品牌Zyphr創辦人尤朗（Jason）慨歎，由於品牌一直與不少運動教練及健身中心合作，疫情連帶影響其生意，營業額大跌逾4成。

Jason坦言，運動教練屬「手停口停」的工作，運動場所關閉令他們無法組班授課，大多數人都活在長達數個月甚至半年的「無薪假期」中。雖然坊間流行網上教學，但有些運動需要教練在旁推動，又或是缺乏合適的器材和場地，始終較難成事。

不過，他深信「有危就有機」，在居家防疫期間，市民多了時間宅在家中做運動，Zyphr乘勢推出不同的折扣優惠，又邀請運動員合作舉辦活動。既增加顧客的參與度，又能幫助顧客建立信心。

Zyphr創辦人尤朗對疫情後的經濟仍抱樂觀態度，並有意將品牌進軍至其他國家，與全球各大健身中心洽商合作，對外推廣本港運動品牌。（曾耀輝攝）

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看好疫後經濟　盼進軍海外

Jason透露，疫情期間雖然失去原來健身室帶來的穩定收入，但全球綫上銷售量有顯著上升趨勢，惟受疫情影響，外國的出口定單和進口供應均面臨嚴峻威脅，物流成本急升，運輸時間嚴重受阻。

他亦表示，對疫情後的經濟仍抱樂觀態度，並有意將Zyphr進軍至其他國家，與全球各大健身中心洽商合作，對外推廣本港運動品牌，為消費者提供額外的選擇。

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記者：施雯雯

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