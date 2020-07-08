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【丘質故事】中環Secret？　親熱男女成網民熱話

股樓投資 16:56 2020/07/08

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近期財經市場新聞多多，除左恒指有北水湧入，騰訊控股（00700）日日創新高之外，今日凌晨網絡上仲瘋傳兩段車cam片，片中有一對男女坐上的士後隨即開始親熱，仲有好多不規矩動作。本身都無咁多迴響，但經過一輪起底後，網民發現男女身份和關係可能殊不簡單。

該對男女登上的士後，男方無保持社交距離之餘，更即時主動與女士親熱，全程近5分鐘互動被的士上的車cam拍低，片段傳到互聯網後，即時在多個討論區被熱議，有網民即刻搵到，男方原來疑似在一間市值近300億元的內房企業任職管理層，而且去年才走馬上任，。

相關文章：【港股追蹤】6月銷售史上最強　花旗首選呢7隻內房股（一表睇晒）

之但係，就算上市公司管理層又點？同自己鍾意嘅人做愛做的事，可能只係情到濃時，最多話佢喺大座廣眾咁做唔係太合適，鬼叫本港土地問題嚴重咩？最大問題係，眼利的網民發現，男方早有家室，但妻子並非片中女士，影片中女性，疑似是一間上市財經公關公司的職員，當中關係真係不言而喻。

筆者遇過不少財經公關，知道她們確實係要做好多「湊客」的工作，所指的「客」，就是各大上市公司。集團管理層出席媒體記者及分析員飯局，新聞發布會，甚至接受專訪時，公關都需要緊隨在傍，以免有甩漏。但陪管理層陪到上埋的士做「深喉唾液樣本測試」，就真係第一次見。

早前的「安心事件」，歌手許志安與藝人黃心穎同樣是乘車回家時親熱被司機車Cam錄低，隨後放到網上，其實咁樣做就唔係太有道德，亦都屬於偷拍的一種，當事人如果仲記得車牌號碼同司機名字，確實有權追究，所以筆者都奉勸各位小心駛得萬年船。

p.s. 網民最意外嘅，竟然係邊款車cam可以錄到咁高清，睇黎車cam概念股未來仲有得炒

 

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撰文 : 丘梓健

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