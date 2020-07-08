【A股牛市】A股溢價趨升 H股繼續追落後

A股現大牛市，連日大成交抽升，盡管港股跟升，惟升幅落後。A股跑出，帶動AH股溢價攀升，直逼近年高位，令H股具追落後概念，尤其是重磅內銀及內險股。

A股牛氣衝天，連續7日上升，期間累升15%，上證綜指升破3400大關，再創兩年半高位。期間大市成交亦配合，出現連續5日兩市成交超過萬億元人民幣的大成交。

A股較H股溢價35% 高於平均水平

A股熾熱，令中港兩地同時上市的A+H股於兩地的價差拉闊。量度AH股差價的恒生滬深港通AH股溢價指數近期飈升，於周二高見135，即A股普遍較H股呈35%溢價。隨着A股反彈，AH股溢價指數主要於6月初的125水平開始攀升，近日升勢尤其急速。

AH股溢價指數逼近今年1月底高位的135.5，若指數衝破這水平，則創2018年以來高位。另外，AH溢價指數3年的平均水平是125，即現水平偏離平均值，數字反顯A股股價正拋離H股，料令H股追落後的概念升溫。

內銀內險A股呈高溢價

內地A股持續抽升，令H股的估值相對吸引，將吸引北水資金流入H股，尤其是重磅的內銀股，具追落後概念。近期北水持續流入港股，即印證了這說法，7月以來僅一周，已有逾300億元北水經港股通流入港股，分別較5月、6月整月的流入規模還要高。北水加速流入，源動力之一正是要捕捉H股追落後機會。

現時重磅AH股中，內銀及內險股的A股均對H股呈高溢價，其中中行 （03988） AH溢價近5成。近日國壽 （02628） 受惠A股飈升，帶動H股連日勁升，不過現時國壽A股較H股的溢價逾倍，令國壽H股的追落後概念熾熱。另外，「兩桶油」中石油 （00857） 及中石化 （00386） A股亦較H股呈高溢價。

責任編輯：錢家鋒