【黑識理財@iM網欄】【Bupa 自願醫保 VS Cigna 高端醫保】高端自願醫保好定傳統高端醫保好？

一直以來，黑識理財都會為同一類別的保險產品作比較，例如大房醫保和大房醫保比較，自願醫保和自願醫保比較，為求做到「APPLE TO APPLE」。不過近期BUPA保柏推出了高端版的自願醫保BUPA HERO，性質和CIGNA信諾的傳統高端醫保CIGNA ELITE很類似，所以今次破例作出一個跨種類的1 ON 1 比較，並按保費和保障兩大層面作深度比較。

保障層面

BUPA HERO和 CIGNA ELITE同樣是每年享有過千萬全數賠償保障以及沒有終身賠償上限的高端醫療保險，在主要保障項目上兩者都享有全面賠償，不需要考慮個別項目的上限。

而BUPA HERO 特別之處在於它擁有自願醫保獨有的特色，可有條件地保障到先天性疾病和未知的已存在疾病。如果想了解什麼是未知的已存在疾病或其他自願醫保獨有特色的話，可參考「自願醫保VHIS懶人包」

而CIGNA ELITE在癌症保障方面，受保治療項目和保障期限都相對較好。計劃的受保癌症治療項目包括伽碼刀、數碼導航刀和質子治療，而BUPA HERO暫時未能保障。另外CIGNA ELITE的額外保障項目也較多，包括每年免費的身體檢查，每日住院現金，以及出院後的脊醫診療和心理學家診療等等。

保費層面

BUPA HERO 和 CIGNA ELITE分別對不同情況都有不同的折扣，以下分別列出了5個情況去比較兩者的保費折扣優惠。

1）為子女獨立投保

除首年保費折扣外，CIGNA ELITE並沒有其他折扣，相對上BUPA HERO會相對便宜。

2）為子女與家人同時投保

CIGNA ELITE有首年配偶4折／首年子女8折，18歲前每年5折

BUPA HERO 兩名受保人：終身9折／三名或以上受保人：終身85折

3）為上一輩的家人投保

要留意CIGNA ELITE的保費在80歲後仍然會按每年的歲數遞增，而BUPA HERO就會將80或打後的歲數作水平式收費。

長遠而言，BUPA HERO可能會較便宜，但如果是為年齡過60歲的家人投保，要留意BUPA HERO的保費會大大幅度調整，CIGNA ELITE便會相對便宜。

4）為有吸煙習慣人士投保

由於BUPA HERO沒有將吸煙者和非吸煙者分類，如果受保人是有吸煙習慣的話，BUPA HERO 會相對便宜。

5）納稅人投保

BUPA HERO 屬於可扣稅產品，納稅人可以為自己或指明親屬投保，而每受保人可以申請扣稅最多8000元。

除了保費折扣外，下文分別以不同的扣稅效果去比較整個家庭的總保費。

第一例子：只計算家庭保費折扣：

基本上兩者價錢分別不大，以一個3人家庭去計算總保費，家庭保費折扣差不多。

不過分水嶺會在於扣稅與否（扣稅額上限為每名受保人$8,000）

第二例子：已計算家庭保費折扣及扣稅效果：

上圖可見，同一家庭為例，在計算扣稅後，BUPA HERO在保費方面有明顯優勢，保費便宜超過20％。

BUPA HERO 和CIGNA ELITE詳細比較圖

總括而言，BUPA HERO 和CIGNA ELITE都沒有所謂的絕對優勢去證明哪一份計劃是最好，不同的情況會有不同的選擇。例如我較着重癌症保障，我可能會選擇CIGNA ELITE；又例如我較着重有全面保障之餘又有扣稅需求，我便可能會選擇BUPA HERO。但大家都可以根據自己的情況在保障層面和保費層面作出比較，應該都不難找出你的答案。

作者_DarkMoney簡介： 黑識理財 一個為你拆解陷阱的保險平台。致力為大眾揭露保險業的銷售陷阱，我們更以「揭密真相」為願景，希望令到平凡人不會被表面資訊蒙蔽，由自己做最正確的決定！

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