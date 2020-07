美國名媛Paris Hilton參選總統 ？競選口號為Make America Hot Again？

全球政壇似乎越來越多元化,現任美國總統Donald Trump以商人背景,以及大膽且極端的作風當選後,彷佛告訴大家,政客的形象與定位,似乎已經不再拘泥於傳統標准。繼美國嘻哈歌手 Kanye West宣佈參與美國總統大選後,美國名媛Paris Hilton亦在社交平台上發佈一張疑似參選相片。

相中的她穿上超粉紅低胸套裝,右手抱住愛犬,其背景則用上染成粉紅的美國白宮,並寫着:「Paris for President.」。網民紛紛問她是否有意參選,不過暫時未有任何確實消息宣佈。

除了發佈相片之外,Paris Hilton亦在相片下方加入不少Hash Tag,並寫「#PresidentParis I like the sound of that..#ThatsHot#MakeAmericaHotAgain」。難道她打算以這些言論作競選口號?

