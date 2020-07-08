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美國名媛Paris Hilton參選總統 ？競選口號為Make America Hot Again？

環球政經 17:00 2020/07/08

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全球政壇似乎越來越多元化，現任美國總統Donald Trump以商人背景，以及大膽且極端的作風當選後，彷佛告訴大家，政客的形象與定位，似乎已經不再拘泥於傳統標准。繼美國嘻哈歌手 Kanye West宣佈參與美國總統大選後,美國名媛Paris Hilton亦在社交平台上發佈一張疑似參選相片。

相關文章：【美國大選】饒舌天王Kanye West宣布參選美國總統 Tesla總裁馬克斯都話支持

相中的她穿上超粉紅低胸套裝，右手抱住愛犬，其背景則用上染成粉紅的美國白宮，並寫着：「Paris for President.」。網民紛紛問她是否有意參選，不過暫時未有任何確實消息宣佈。

相關文章：【美國大選】獲馬斯克力撐！ 黑人歌手Kanye West當選總統機率是…

除了發佈相片之外，Paris Hilton亦在相片下方加入不少Hash Tag,並寫「#PresidentParis I like the sound of that..#ThatsHot#MakeAmericaHotAgain」。難道她打算以這些言論作競選口號？

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撰文 : 歐高榮

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