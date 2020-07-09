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【香港疫情】確診個案上升　在家工作成新常態

科技 09:00 2020/07/09

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世界衛生組織指出，人們每天有大約90% 的時間都處於室內環境中。為減低COVID-19傳播的風險，政府採用嚴謹的社交距離措施，企業亦讓部份員工繼續在家工作。

室內空氣質素與健康息息相關，在室內的時間愈長，更要注意室內環境質素。家居防護得宜，員工在家工作才能保持效率。

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從灰塵、動物毛髮到各種致敏原、以至多種氣體、揮發性有機物（VOCs）、二氧化氮（NO2）甚至苯等各種各樣的物質，都可能隱藏空氣中。以下的簡單步驟，可將室內污染維持在低水平。

  • 使用天然清潔產品，有助降低空氣中的揮發性有機化合物含量。清潔產品中的檸檬烯與在家庭中自然產生的臭氧產生反應後，便會生成甲醛。
  • 許多日常家居用品，包括壓制式木製品、地毯、抗皺面料、化妝品及油漆等，都會釋放甲醛。可選購天然及無甲醛或低甲醛含量用料。
  • 花朵或香薰蠟燭有助減壓，但同時可能導致室內空氣污染。 我們應適量地燃點蠟燭，房間也要保持通風，或在事後使用空氣清新機清除空氣中殘留的VOCs或顆粒物。

在保持家居工作環境清潔及提升空氣質素方面，可注意以下幾點：

  •  購買合適的空氣淨化機。擁有雙重過濾 – HEPA濾網或其他過濾網可消除空氣中的顆粒污染物。設置多活性炭空氣清新機更可吸收VOCs、NO2和其他氣體。採用了催化去除甲醛技術的空清機，更可捕捉及消除甲醛，而且毋須更換濾網。
  •  吸塵和清潔地氈及地板，並定期更換及消毒冷氣機過濾網。
  •  使用1:99稀釋家用漂白水清潔桌椅、牆身及窗簾。

在家工作是大勢所趨。我們應確保室內環境潔淨清新，降低污染物和細菌散播的風險，營造更良好的家居工作環境。

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