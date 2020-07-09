【香港疫情】確診個案上升　在家工作成新常態

下一篇文章
【港區國安法】科企紛紛跟隊拒港府索用戶數據 揭示新規隱憂？
世界衛生組織指出，人們每天有大約90% 的時間都處於室內環境中。為減低COVID-19傳播的風險，政府採用嚴謹的社交距離措施，企業亦讓部份員工繼續在家工作。
室內空氣質素與健康息息相關，在室內的時間愈長，更要注意室內環境質素。家居防護得宜，員工在家工作才能保持效率。
【中小企教室】BlueJeans視像新功能 虛擬背景＋智能文字記錄
【中小企方案】本地初創Mojodomo推新數碼營銷獎賞方案
從灰塵、動物毛髮到各種致敏原、以至多種氣體、揮發性有機物（VOCs）、二氧化氮（NO2）甚至苯等各種各樣的物質，都可能隱藏空氣中。以下的簡單步驟，可將室內污染維持在低水平。
在保持家居工作環境清潔及提升空氣質素方面，可注意以下幾點：
在家工作是大勢所趨。我們應確保室內環境潔淨清新，降低污染物和細菌散播的風險，營造更良好的家居工作環境。
【疫市營商】GOGOVAN重塑品牌 以新形象GOGOX登場
【中小企教室】移動工作 遙控打印夠靈活惟需注意安全
撰文 : Ankit Jain Dyson香港及台灣總經理
欄名 : Smart World