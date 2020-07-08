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專業人士趕住移民　天盛苑放盤3日速沽

股樓投資 16:57 2020/07/08

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港區國安法實施後，移民議題再成熱話，更屢有業主賣樓移民。中原馬斯力說，天水圍天盛苑L座高層03室，實用面積650平方呎，原開價550萬元（第二市場）放盤，因業主準備移民外國，放盤3日，即減價10萬元，以540萬沽出單位，實用呎價8,308元。據了解，原業主於2000年3月，以97.44萬元購入單位，持貨20年後易手，現帳面賺442.56萬元，物業升值4.5倍。

事實上，近期移民潮重現，港樓成沽售對象，過去一個半月，共錄20多宗相關成交。舉例說，上水欣翠花園1座中層C室，實用面積608平方呎，原開價730萬元連車位出售，由於原業主子女到外地讀書，故有意移居到當地生活，終決定不連車位出售，並以633萬元沽出單位，而車位則繼續以70萬元放售。

移民潮會否重現，仍然未知，但近期確實多了港人打算移民，計劃賣樓套現，或多或少為樓市帶來壓力。美銀早前報告則指，在1990年至1994年間，約有30萬港人移民外地，考慮到近年局勢，料日後更多港人籌謀移民，但相信數字不及當年，加上私人住宅供不應求，而且又有内地購買力，料影響有限，維持今年住宅樓價下跌一成半的預測。

值得留意的是，業主移民賣樓，偶爾會低市價的筍盤出現，惟真正筍盤，代理通常留給熟客，一般人買不到。

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撰文 : 柳家平

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