【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風

無論居住的單位大小如何，懂得設計就會令家變得更有品味。甘太近日租住深井區一個800呎的單位，由於單位原先的裝修風格很舊，甘太又對家居設計有興趣，而丈夫亦懂得裝修，所以她便放膽翻新單位成為一間「淘寶屋」。

▲ 以1.3萬港元的價錢，甘太在「淘寶」購入地板貼及12件家具，包括地櫃、裝飾層架、餐枱、茶几等，就成功將客廳風格改頭換面。(受訪者提供)

▲ 全屋地版連運費都只用了1500港元。(受訪者提供)

以1.3萬港元的價錢，甘太在「淘寶」購入地板貼及12件家具，包括地櫃、裝飾層架、餐枱、茶几等，歷時一個月，就成功將客廳風格改頭換面，事後她將成品放於網上群組中分享，獲網友大讚，有網友更表示單位是「淘寶示範單位」、「求淘間屋條link」。

甘太甜蜜地表示：「大家都好好奇，咁樣整法應該師傅人工都貴過晒所有野，呢間屋全部都係一個人的裝修和組裝，就係我老公！我老公曾經做過裝修，所以佢咩都識整，做老婆既我極之興奮，因為慳番唔少。」甘太指由於單位是打算長期租住，所以都希望幫新家「化妝」。

▲ 單位風格走簡約北歐風。(受訪者提供)

全屋的地板用上仿木地板貼，「無起地板，就咁貼上地板面，業主批准架」全屋地版連運費都只用了1500港元。甘太指仿木地板貼同無縫地板扣入式一樣，不過「貼既膠地板反而如果用耐左有爛可以起到嗰塊黎換，扣入式就唔可以」。

▲ 單位設計前的舊貌。(受訪者提供)

▲ (受訪者提供)

除了客廳，甘太亦分享廚房及廁所翻身前後的差別，她透露整個廚房，除了抽油煙機及爐頭沒有更換，其他均為新購置，一共只花6,000港元，當中包括1,000港元運費。而牆身、廚櫃和地板都是採用貼紙及地板貼；廚櫃枱面就整塊訂製，價值港幣2,000港元。廁所亦有翻新，甘太笑稱現時正在為房間進行裝修，目前翻新客廳、廁所及廚房，總共花費大約是2.5萬港元。

▲ 廚房亦有翻新。(受訪者提供)

▲ 廁所翻新後煥然一新。(受訪者提供)

相關文章：【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 獲網民激讚：靚到賣廣告咁！

相關文章：【品味家居】返到屋企好似去咗日本咁！ 太古城488呎單位變和式部屋

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！