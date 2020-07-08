【峇里島解封】三階段恢復經濟活動　擬9月11日開放外國旅客入境

新冠肺炎疫情嚴重打擊旅遊業，度假勝地印尼峇里島亦受疫情影響封關多時。當地政府表示，將分三階段恢復經濟活動，並計劃於9月11日重新開放予外國旅客入境。

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峇里省長科斯特（Wayan Koster）早前宣布，分三階段重啟當地經濟活動，第一階段將由明日（9日）起，島上的商店可以恢復營業，但各景點維持關閉。若第一階段開放的經濟活動沒有造成，未有令疫情惡化，就會在31日起,開放所有印尼旅客觀光，而且所有景點和旅遊活動都會重開。

當局亦計劃在9月11日起，進行第三階段解封，開放外國旅客入境，惟暫未公布詳細，包括是否對全球所有國家開放，或會否要求旅客接受新冠病毒檢測或隔離等。

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