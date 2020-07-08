  • 30°C
香港時間 : 2020708日 (三) 18:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【峇里島解封】三階段恢復經濟活動　擬9月11日開放外國旅客入境

環球政經 17:52 2020/07/08

分享：

新冠肺炎疫情嚴重打擊旅遊業，度假勝地印尼峇里島亦受疫情影響封關多時。當地政府表示，將分三階段恢復經濟活動，並計劃於9月11日重新開放予外國旅客入境。

其他文章：【泰國解封】7月1日起重開邊境　5類指定外國人士可入境

其他文章：【台灣解封】逐步開放入境　下周一起放寬港澳和外籍人士入境

峇里省長科斯特（Wayan Koster）早前宣布，分三階段重啟當地經濟活動，第一階段將由明日（9日）起，島上的商店可以恢復營業，但各景點維持關閉。若第一階段開放的經濟活動沒有造成，未有令疫情惡化，就會在31日起,開放所有印尼旅客觀光，而且所有景點和旅遊活動都會重開。

當局亦計劃在9月11日起，進行第三階段解封，開放外國旅客入境，惟暫未公布詳細，包括是否對全球所有國家開放，或會否要求旅客接受新冠病毒檢測或隔離等。

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 鄺庭芳

疫情 經濟 峇里 出入境管制 印尼 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【網民熱話】如何運用10000元？ 網友：捐9000元給教會做公益

下一篇文章

【港股追蹤】升勢快過送外賣　美團又創歷史新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】終於上車卻惹同事閒言閒語　事主：「你哋上哂岸，講就輕鬆！」
【網民熱話】終於上車卻惹同事閒言閒語　事主：「你哋上哂岸，講就輕鬆！」
【網民熱話】夫婦買樓冇落老婆名　女方「無名無安全感」點算好？
【網民熱話】夫婦買樓冇落老婆名　女方「無名無安全感」點算好？
【新股IPO】暗盤走樣？認購額不足？難道今輪新股已見頂！
【新股IPO】暗盤走樣？認購額不足？難道今輪新股已見頂！
【新股IPO】（不斷更新！暗盤價）海普瑞藥業9989超購68倍 中籤率40%
【新股IPO】（不斷更新！暗盤價）海普瑞藥業9989超購68倍 中籤率40%
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【網民熱話】女友嫌棄冇能力移民 提分手結束7年感情
【網民熱話】女友嫌棄冇能力移民 提分手結束7年感情