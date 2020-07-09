【港股牛市】摩根資管許長泰︰看好A股前景 港股首選中資股

▲ 摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰認為，A股仍有升勢仍會持續。

環球股市持續反彈，A股更出現一輪「牛市」行情。摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰認為，下半年擬採取股債平衡的資產配置策略，並看好美國、亞洲及中國股市。港股方面則看好中資股表現，預計將跑贏國際企業、本地經濟股。

許長泰指出，A股升勢料會持續一段時間，部分投資主題仍中長期而言仍值得買入，當中包括5G、電商、雲服務等受惠於消費模式轉型的板塊，及一些與長遠人口、消費服務趨勢相關的板塊。惟他認為，投資者要警剔短綫炒作的板塊，如早前曾經熱炒的「地攤經濟概念」，應選擇中長期投資。

惟他亦坦言，目前上述提到的一些板塊估值不便宜，但「平嘢未必好」，若投資者擔心股市回調，可考慮分注買入，降低平均成本。他以電商等受惠於疫情帶來趨勢轉變的板塊為例，指行業龍頭的股價有往績支持，且盈利前景亦相對明確。儘管目前其估值或已反映未來盈利，但從若以3至5年的周期去看，仍具上升空間。相反，一些受疫情打擊的板塊，如航空股等，難以預測何時才能恢復。

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