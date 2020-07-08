【疫情影響】CFA調查：逾4成亞太區受訪者　料有大量企業倒閉

新冠病毒疫情對於全球經濟、資本市場及投資管理行業帶來影響。據全球投資管理專業人員協會CFA 協會一份研究報告指出，亞太區受訪者中，42%預計會有大量企業倒閉，會員對市場復甦的看法比較審慎。

CFA協會：僅5%香港投資者認為顧問「經常」以客戶利益為先

CFA協會早前向全球會員就著新冠肺炎展開意見調查, 了解會員對市場流通性、金融業角色及全球化、監管機構所採取的措施、投資管理機構招聘計劃有否變動等看法。結果指出，亞太區受訪者中，42%預計會有大量企業倒閉，一半受訪者認為經濟危機將令投資管理業界違反專業操守風險增加。雖然現在預測疫情對會員受僱情況的長線影響仍屬言之過早，但認為公司並無改變招聘計劃及公司凍結對外招聘的受訪者百分比相若，分別是43%和42%，13% 則表示公司正在精簡人手。

投資業界違反專業操守風險上升

香港方面對投資管理行業的預測，39％受訪者認為會有企業整合、38％受訪者認為將有大規模企業破產。 另55% 受訪者表示金融業的經濟困難可能會導致投資管理業界出現違反專業操守的情況，數字較全球和亞太區為高。

▲ CFA協會亞太區行業倡導總經理梁家恩表示，封關封城對經濟造成重大影響，就市場復甦而言，其會員對市場復甦的看法比較審慎。(CFA提供圖片)

CFA協會亞太區行業倡導總經理梁家恩表示，封關封城對經濟造成重大影響，就市場復甦而言，其會員對市場復甦的看法比較審慎。而當被問及市場波動對他們的策略性資產配置有何影響時，三分二的亞太區受訪者表示他們任職的機構對於投資組合均採取觀望態度或保持不變。

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責任編輯：蘇穎琪