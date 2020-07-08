【創業兵團】年輕情侶釀手工氈酒　融入本地特色盼推廣

▲ Two moons創辦人張曉明（左）與阮澔（右）於2019年創立氈酒品牌，冀將氈酒文化帶到本地。（湯炳強攝）

近年本地已掀起一陣手工啤熱潮，最近氈酒受到不少愛酒人士追捧。一對年輕情侶特意到英國學藝，經過兩年籌備，在香港創辦手工氈酒品牌Two moons，並於柴灣設立蒸餾酒廠。從事新興行業難免遇到各種困難，兩位創辦人無畏挑戰，冀將氈酒文化推廣至本地。

氈酒起源於荷蘭，為世界著名的烈酒之一，其特色是以不同穀物作為原料，再經發酵與蒸餾製造而成。Two moons創辦人之一的張曉明（Ivan），曾經從事酒店餐飲行業，因工作機會而接觸氈酒，更對氈酒產生濃厚興趣，後來與女友阮澔（Dimple）一同到英國學習釀製氈酒。

從英國學藝歸來後，二人決心創立自家氈酒品牌，冀將興趣變為個人職業。品牌於2019年正式創立，現時二人既是情侶，亦是生意拍檔，Ivan負責對外事務，而Dimple則負責蒸餾氈酒。她指，氈酒有趣之處在於發揮空間大，必須採用杜松子作原料，另外可根據釀製者喜好，加入不同草本植物等材料製作。

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品牌於去年10月推出第一款氈酒，共採用12種來自世界各地的草本植物，當中6種來自亞洲，另外亦加入乾柑橘皮及南北杏等材料，蒸餾出本地特色口味，一入口更能品嘗到甜酸苦辣，口感層次極為豐富。

對於香港人而言，蒸餾酒仍然是新鮮玩意，在本地從事釀酒業的人更少之又少。Ivan表示，設立酒廠的最大挑戰是要獲得政府發放牌照，申請牌照過程更是摸着石頭過河，不斷與政府部門溝通。他解釋：「經營蒸餾廠必須申請酒類製造商牌照，釀酒為本地新興行業，政府對酒廠經營較為謹慎，申請人需清楚列明酒類的製造過程，存貨管理等資料，過往亦沒有先例參考。」

▲ 品牌推出第一款氈酒，共採用12種來自世界各地的草本植物，當中加入乾柑橘皮及南北杏等材料，一入口更能品嘗到甜酸苦辣，口感層次極為豐富。（湯炳強攝）

德購銅壺式蒸餾器 保自身風味

經過一年磋商，最後品牌成功申請牌照，成為本地首間獲批牌照的蒸餾酒廠。Ivan坦言，從選址、購買機器到申請牌照，花了足足兩年時間。他透露，當初一共投資7位數字資金創立品牌，更特意從德國購入銅壺式蒸餾器，機器以純手工打造，並採用紅銅物料，可去除蒸餾過程產生的雜質與異味，讓氈酒保留自身風味。

他慨歎：「很多人都認為，香港不適合從事製造業或工業，但選擇在香港製造氈酒，目的是希望本地有更多元化的事物。」為讓更多人接觸氈酒，蒸餾廠更開放公眾參觀，參加者不但可以一睹蒸餾機面貌，更可了解蒸餾過程，學習氈酒知識等。

除了消費者市場，品牌亦有與酒吧及食肆合作，透過不同途徑銷售產品。新冠肺炎疫情下，政府頒布禁酒令，酒吧被迫關閉停業，他指店舖生意額因而下跌3至4成，後來品牌轉變銷售策略，並投入資源發展綫上平台，開拓新的銷售途徑。

▲ 品牌於柴灣設有蒸餾酒廠，並定期舉辦導賞團活動，開放予公眾預約參觀。（湯炳強攝）

Dimple表示，每個星期都會進行2至3次氈酒蒸餾過程，釀製過程中注重環保概念。她指，每次會收集蒸餾過程產生的殘渣，並利用廚餘機將其製成有機肥料，再捐給本地有機農場。另外，蒸餾氈酒需要使用大量自來水，酒廠亦設有系統過濾蒸餾水，希望在生產過程中減少對環境造成的影響。

品牌上月約售出700至800枝氈酒，她計劃在本月底推出新口味，為消費者帶來更多選擇。對於未來發展計劃，她表示，品牌將會每個月與不同酒吧及餐廳合作，舉辦酒類活動，希望帶動行業發展，並會繼續在本地推廣氈酒文化。

記者：李寶如