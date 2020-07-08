【宏觀中國】不設任何門檻　讓民企參與交通基建

中國須谷經濟，鼓勵基建投資是恒常的做法。然而，地方政府、國企的債務壓力本來已不輕，未必能再承擔更多項目，引入民企資本和新的商業模式，讓民企參與其中，是未來可行的方法之一。

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國家發改委發布了《關於支持民營企業參與交通基礎設發展的實施意見》，提到不得以任何形式設置限制性門檻，例如不得在招標文件中提出明顯超出項目特點和實際需求的資質資格等要求。

據了解，可參與的領域包括參與以貨運功能為主的機場、直升機起降點項目的建設，獲得航空貨運國內和國際航權；參與高速公路服務區的經營活動等「鐵公機」項目。

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當然，最吸引是政策支持民企將項目上市融資。該意見指出，「支持符合條件的交通領域民營企業在科創板上市。支持符合條件的鐵路企業實施債轉股或資產股改上市融資。」

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