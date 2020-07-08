【定期存款】3間發鈔行鬥減港元定存息 邊間大行仍有5厘息？

▲ 渣打今天全面減短中長息，3個月到一年的新息率竟劃一報0.9厘。

3間發鈔行爭相鬥减港元定期存款息率，今天（7月8日）輪到渣打趕乘降息快速車道，狠削3個月港元定存年息0.25厘，新息率失守一厘大關，至僅得0.9厘；半年及一年則微削0.05厘，兩者的新息率竟罕有跟3個月看齊。另外兩間發鈔行方面，本周一（6日）滙豐才全面減港元定存息，上周六（4日）中銀香港 （02388） 已率先帶頭全線降息。專家預計7月開局由恒生 （00011） 掀起的劈息潮，如今發鈔行跟隨鬥減，恐港元定存息的跌勢未止。

渣打剛於上周五（3日）才對港元定存息逆市短減長加，但不足一周已跟大隊鬥劈息。經7月開局的削息浪，目前3個月港元定存年息以滙豐及中銀的一厘稱冠發鈔行，高於渣打的0.9厘；半年期滙豐及渣打雙雙報0.9厘，跑贏中銀的0.8厘；一年期方面，渣打以0.9厘稍勝滙豐的0.8厘，中銀則自6月中以來5度減息，長息乍現0.75厘的今年新低。

不過，以港元短存息來看，滙豐7天保持5厘，中銀亦有4厘，但兩行齊須兌換資金才享特惠息。滙豐要求等值3萬港元的兌換新錢，中銀則要換滙5萬元，以及指定數碼渠道等附帶條件。

東亞銀行 （00023） 高級外滙市場策略師葉澤恆認為，本港水浸，金管局於兩日內4度接錢，明天（9日）銀行總結餘直逼千五億元，相信業界毋須猛加息吸存。況且，一個月港元拆息4連跌，今天終跌穿0.4厘，竟罕現0.39厘的3年新低。市場憧憬經濟V彈，奈何卻是疫情反彈，亦令同業的借貸轉趨審慎，皆嚴控風險及專注改善息差，暫難逆市盲目鬥高息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪