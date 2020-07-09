【邊站公關@iM網欄】好公關要求：觀察與聆聽 邊站視覺

本欄叫「邊站公關」，因為「旁邊」是一個公關最理想的崗位。大部份人以為，當公關要很Talk得、每天穿得花枝招展、鋒芒畢露。大概給 Sex and the City裡面，Samantha 的角色欺騙了。實情是，公關其實要很懂得觀察及聆聽，親和力很重要。

站在「邊站」可以將事情看清楚一點。開會見客多了，會明白為何老闆都喜歡多帶一位同事出席會議，而旁邊那位微笑著，不多話的不是助手就是公關。跟素未謀面的人見面，我慣常用直覺。但同事卻喜歡做資料搜集打底。出發前，他們會給我一個簡報，甚麼可以提甚麼,不可提，先打底！

跟同事開會的分工是：我負責說話，他們在旁觀察，因為他們在我旁邊，看到的會比我多。開會後我會特別問，對方說話時視線有否望他們。這點很重要，說話的視線反映尊重和禮貌，如果對方除了望著我說話，也會望著我旁邊的同事，大概可以知道，與對方展開工作時，他會尊重我的團隊。

一個人說出來的話，往往比不上那些 non-verbal clues有用。如果在咖啡室開會，不妨留意對方在餐巾盒裡面取多少餐巾。如果慣常取一疊餐巾，用一張，其餘的放在袋裡，這種人，要合作成功，可以給他們一點甜頭。除了打一點折，小禮物很有用。某天，跟一位認識很久的客戶午餐，他說：「當對方開始跟你講粗口那一刻，就是你們關係拉近的時候。」說的也是，記得對方與他的團隊開始毫無忌諱跟我「爆粗」，就是在我們經過一個地獄 project，變成戰友的時候。

跟客戶開會，他教我留意有一種人，講完一個笑話，見到對方有反應，他們會在嘴角重複剛才說的笑話一次，目的大概是想往後有機會再用這個笑話。對於 non-verbal clues很有興趣，因為當公關的崗位，所以經常有機會作這些有趣的觀察。下次有機會繼續分享！

作者_Fiona Wong簡介： W.O.W. THINGS Ltd. 公關公司創辦人，與客戶以及同事在互信同互相尊重的工作環境下工作。扮外向，但其實內向底，最鍾意自己一個人在書房畫畫、寫日誌...唔悶得、三號仔、INFJ...

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