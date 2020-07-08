美心西餅荃灣分店只交一半租？ 業主入稟法院追討9.4萬元

受新冠肺炎及上年尾的社會運動影響，不少零售行業生意都大受影響。近日美心集團旗下的美心西餅，其位於西荃灣安榮街的美心西餅分店被指拖欠3個月租金，遭業主入稟區域法院，要求美心食品有限公司支付欠租共約9.4萬元。

相關文章：【大學破產】疫情損逾1000億元收入 13間英國大學面臨破產

入稟狀指，原告於2017年11月24日，與答辯人簽訂租約，以月租港幣62,720元出租荃灣安榮街富榮大廈地下6號地舖予答辯人。但今年5月至7月期間，答辯人每月只支付港幣31,360元，大約為合約簽訂金額的一半，原告因此入稟法庭要求答辯人支付共港幣94,080元的欠租。

相關文章：【美國疫情】加州德州新症齊破萬 特朗普：死亡率跌10倍

除美心西餅以外，近月多家公司旗下的香港分店亦遭業主入稟追討租金，包括Swatch中環地鋪、卓悅尖沙咀分店、上海攤圓方分店、吉野家3間分店等。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！