【TikTok】路透：TikTok涉嫌侵犯兒童隱私　美國展開調查

據路透社獨家報道稱，內地社交軟件抖音海外版——「TikTok」，涉嫌違反美國去年通過的保護兒童私隱協議，當前美國聯邦貿易委員會（FTC）和司法部正在調查該事件。

報道援引馬薩諸塞州科技政策小組的工作人員及另一位消息人士稱，FTC和司法部進行了電話會議，討論有關TikTok違反上述協議的指控。

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今年5月美國「數碼民主中心」（The Center for Digital Democracy）、「無商業兒童運動」（Campaign for a Commercial-Free Childhood）等倡議組織5月要求調查TikTok，指公司並未依照先前的協議，將13歲或以下兒童的影片及個人資訊刪除。

TikTok發言人回應，公司非常重視用戶的隱私安全，並指他們在美國提供給13歲或以下兒童的手機應用程式版本，是限制使用經驗的，透過這個專為兒童設計的版本，以保護用戶的安全和隱私。

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