  • 30°C
香港時間 : 2020708日 (三) 19:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【TikTok】路透：TikTok涉嫌侵犯兒童隱私　美國展開調查

環球政經 19:00 2020/07/08

分享：

據路透社獨家報道稱，內地社交軟件抖音海外版——「TikTok」，涉嫌違反美國去年通過的保護兒童私隱協議，當前美國聯邦貿易委員會（FTC）和司法部正在調查該事件。

報道援引馬薩諸塞州科技政策小組的工作人員及另一位消息人士稱，FTC和司法部進行了電話會議，討論有關TikTok違反上述協議的指控。

相關文章：國務卿蓬佩奧指　美國正考慮禁用「TikTok」在內等中國社交程式

今年5月美國「數碼民主中心」（The Center for Digital Democracy）、「無商業兒童運動」（Campaign for a Commercial-Free Childhood）等倡議組織5月要求調查TikTok，指公司並未依照先前的協議，將13歲或以下兒童的影片及個人資訊刪除。

TikTok發言人回應，公司非常重視用戶的隱私安全，並指他們在美國提供給13歲或以下兒童的手機應用程式版本，是限制使用經驗的，透過這個專為兒童設計的版本，以保護用戶的安全和隱私。

相關文章：【港版國安法】路透：TikTok數日內撤出香港市場

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 國際組

相關文章

【港區國安法】關注人權問題　Whatsapp暫停處理港府取用戶數據要求
2020/07/06
【港區國安法】關注人權問題　Whatsapp暫停處理港府取用戶數據要求
Telegram、WhatsApp表態後　Signal稱從未有用戶資料可移交
2020/07/07
Telegram、WhatsApp表態後　Signal稱從未有用戶資料可移交
國務卿蓬佩奧指　美國正考慮禁用「TikTok」在內等中國社交程式
2020/07/07
國務卿蓬佩奧指　美國正考慮禁用「TikTok」在內等中國社交程式
【美股ETF】美國仍深陷疫情　Direxion推「居家辦公」ETF
2020/07/07
【美股ETF】美國仍深陷疫情　Direxion推「居家辦公」ETF
軟件 美國 路透社 抖音 日本 香港

上一篇文章

【疫市求生】（有片睇！）泰夯蝦老闆、藝人姚亦澧：限聚令致生意跌三成

下一篇文章

【港股追蹤】買入手機業務向三星小米睇齊　TCL電子股價兩星期升近半
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】女友嫌棄冇能力移民 提分手結束7年感情
【網民熱話】女友嫌棄冇能力移民 提分手結束7年感情
【新股IPO】（不斷更新！暗盤價）海普瑞藥業9989超購68倍 中籤率40%
【新股IPO】（不斷更新！暗盤價）海普瑞藥業9989超購68倍 中籤率40%
【網民熱話】夫婦買樓冇落老婆名　女方「無名無安全感」點算好？
【網民熱話】夫婦買樓冇落老婆名　女方「無名無安全感」點算好？
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【網民熱話】終於上車卻惹同事閒言閒語　事主：「你哋上哂岸，講就輕鬆！」
【網民熱話】終於上車卻惹同事閒言閒語　事主：「你哋上哂岸，講就輕鬆！」
【新股IPO】暗盤走樣？認購額不足？難道今輪新股已見頂！
【新股IPO】暗盤走樣？認購額不足？難道今輪新股已見頂！