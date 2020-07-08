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疫魔重臨　嚇怕小業主　代理：不願開門　情願減價

股樓投資 15:48 2020/07/08

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新冠肺炎疫情出現劇變，昨天（7日）新增14宗確診個案，當中9宗是本地確診個案，逾半個案源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認，本港已迎來第三波疫情，擔心會大爆發。她又稱，患者曾到不同地方吃喝玩樂，甚難追蹤調查，要截斷病源實在不易。

本地確診個案突然大增，二手樓市也受影響。祥益地產執行董事謝澤銘說，天水圍天祐苑有一單位放盤，業主雖然已經搬走，但每當有買家睇樓，也會親自開門迎接，但日前通知代理，因疫情關係，暫不回來開門予買家參觀，若有實客，寧願減價10萬元。

值得留意的是，雖然有業主以疫情為因，減價賣樓，惟減幅不多，更重要的是，若看今年二、三月市況，即本地疫情最嚴重之時，樓價也未見大跌，加上不少業主已有上次經驗，相信疫魔重臨，也不會輕易減價。

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撰文 : 柳家平

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