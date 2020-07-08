全球最佳護照排名出爐　日本蟬聯稱冠（附排名及可免簽國家數目）

全球居留權和公民身分顧問公司恒理（Henley & Partners）於周二（７日）公布2020年全球最佳護照，日本與往年一樣繼續蟬聯第1名，達191個國家地區免簽。

恒理參照國際航空運輸協會（IATA）數據製作出的恒理護照指數（Henley Passport Index）顯示，新加坡為第2名可免簽190個國家地區；而德國及南韓並列為第3位，獲免簽國家為189國家地區；香港特區護照則為第19名，有170個國家地區可免簽；澳門排第34名，有144個國家地區免簽；中國內地排名為第70名，有74個國家地區免簽。是次排名中是依據國家護照免簽證、落地簽證國家或地區而進行排名。

新聞稿指，是次排名未有考慮臨時的邊境禁令，因此並未有在排名中顯示出來。然而，新加坡因沒有列為歐盟開放名單，所以該國公民目前的旅行自由度遠低於其他競爭對手。

恒理指出，是次排名未有將臨時旅遊禁令列入考慮，排名的主要考量仍在於旅遊的自由度。例如排名第7的美國，根據目前歐盟的旅遊禁令，實際上其國民的旅遊自由度與分別排名25及28的墨西哥及烏拉圭相若。

至於港人最關注的BNO，則未有包括在排名之中，但目前BNO獲免簽國家或地區維持在約185個，即多於香港特區護照的170個。按此標準，BNO可躋身第7名，與英國、美國和比利時等護照看齊。

以下為2020年的最佳護照部分排名：

排名 國家/地區 可免簽數 1 日本 191 2 新加坡 190 3 南韓、德國 189 4 義大利、芬蘭、西班牙、盧森堡 188 5 丹麥、奧地利 187 6 瑞典、法國、葡萄牙、荷蘭和愛爾蘭 186 7 瑞士、美國、英國、挪威、比利時 185 8 希臘、紐西蘭、馬爾他、捷克 184 9 加拿大、澳洲 183 10 匈牙利 182 19 克羅地亞、香港 170 33 台灣、聖露西亞 146 34 澳門 144 70 史瓦帝尼、中國內地 74

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