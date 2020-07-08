【港區國安法】環時：澳洲接納港人「會帶來史無前例破壞」

港區國安法實施，澳洲有意對港人伸出援手，據報最快周三決定是否批准收容香港居民。《環球時報》英文評論文章指出，澳洲倘接納港人移民，會對企業及投資者信心帶來史無前例破壞（the damage to businesses and investors confidence will be unprecedented）。

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澳洲傳媒引述消息指，澳洲官員已就如何應對港區國安法提交計劃，可能做法之一是取消香港與澳洲的引渡協定，最快會在今日內閣會議上有決定。

英國同意向英國國民海外護照（BNO）持有人提供新權利後，澳洲總理莫理森日前亦表示，正考慮在澳洲提供「類似的機會」。莫里森政府據報會在內閣會議上，考慮有關計劃。

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《環球時報》同於周三刊登文章，反對澳洲為港人提供避風港的計劃，稱這會對澳洲經濟帶來巨大負面衝擊，衍生的問題，比很多人預計的都要嚴重。

《環時》指部分澳洲人期望高質素及高資產的香港人才，推動當地經濟，但現實中這只是幻想，不會有結果（only a fantasy that will not produce results）。

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《環時》指出，疫情本已對澳洲經濟帶來很大衝擊，澳洲背負沉重的醫療、失業救濟及社會福利負擔，新一波港人移民只會帶來不穩定，為經濟帶來更大壓力，澳洲無法承受。

文章又指，香港問題是中國底綫之一，不應觸碰（Hong Kong issue is one of China's bottom lines, which should not be touched），否則後果可能波及澳洲旅遊業、投資、教育、貿易等，造成難以估計的損失。

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責任編輯：文青青

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