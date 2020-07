【港區國安法】環時：澳洲接納港人「會帶來史無前例破壞」

港區國安法實施,澳洲有意對港人伸出援手,據報最快周三決定是否批准收容香港居民。《環球時報》英文評論文章指出,澳洲倘接納港人移民,會對企業及投資者信心帶來史無前例破壞(the damage to businesses and investors confidence will be unprecedented)。

澳洲傳媒引述消息指,澳洲官員已就如何應對港區國安法提交計劃,可能做法之一是取消香港與澳洲的引渡協定,最快會在今日內閣會議上有決定。

英國同意向英國國民海外護照(BNO)持有人提供新權利後,澳洲總理莫理森日前亦表示,正考慮在澳洲提供「類似的機會」。莫里森政府據報會在內閣會議上,考慮有關計劃。

《環球時報》同於周三刊登文章,反對澳洲為港人提供避風港的計劃,稱這會對澳洲經濟帶來巨大負面衝擊,衍生的問題,比很多人預計的都要嚴重。

《環時》指部分澳洲人期望高質素及高資產的香港人才,推動當地經濟,但現實中這只是幻想,不會有結果(only a fantasy that will not produce results)。

《環時》指出,疫情本已對澳洲經濟帶來很大衝擊,澳洲背負沉重的醫療、失業救濟及社會福利負擔,新一波港人移民只會帶來不穩定,為經濟帶來更大壓力,澳洲無法承受。

文章又指,香港問題是中國底綫之一,不應觸碰(Hong Kong issue is one of China's bottom lines, which should not be touched),否則後果可能波及澳洲旅遊業、投資、教育、貿易等,造成難以估計的損失。

