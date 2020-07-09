【港區國安法】澳洲招港人移民 環時：引入空前破壞

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【港區國安法】彭定康：法案會「摧毀」香港
港區國安法實施下，中國澳洲角力再起。澳洲向香港更新旅遊警示之餘，更延長香港人入境澳洲簽證期限，為港人取得澳洲永久居留權鋪路。澳洲宣佈延長香港人簽證前，內地《環球時報》英文評論文章則指出，澳洲倘接納港人移民，會對企業及投資者信心帶來史無前例破壞（the damage to businesses and investors' confidence will be unprecedented）。
《環球時報》周三（8日）發表英文文章，反對澳洲為港人提供避風港的計劃，稱這會對澳洲經濟帶來巨大負面衝擊，衍生的問題，比很多人預計的都要嚴重。
文章指，部分澳洲人期望高質素及高資產的香港人才，推動當地經濟，但現實中這只是幻想，不會有結果（only a fantasy that will not produce results）。
《環時》指出，疫情本已對澳洲經濟帶來很大衝擊，澳洲背負沉重的醫療、失業救濟及社會福利負擔，新一波港人移民只會帶來不穩定，為經濟帶來更大壓力，澳洲無法承受。
文章又指，香港問題是中國底綫之一，不應觸碰（Hong Kong issue is one of China's bottom lines, which should not be touched），否則後果可能波及澳洲旅遊業、投資、教育、貿易等，造成難以估計的損失。
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責任編輯：文青青