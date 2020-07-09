  • 31°C
香港時間 : 2020709日 (四) 13:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】澳洲招港人移民 環時：引入空前破壞

環球政治 12:33 2020/07/09

分享：

【港區國安法】澳洲鋪路香港人移民 環球時報批澳洲：引入空前破壞

港區國安法實施下，中國澳洲角力再起。澳洲向香港更新旅遊警示之餘，更延長香港人入境澳洲簽證期限，為港人取得澳洲永久居留權鋪路。澳洲宣佈延長香港人簽證前，內地《環球時報》英文評論文章則指出，澳洲倘接納港人移民，會對企業及投資者信心帶來史無前例破壞（the damage to businesses and investors' confidence will be unprecedented）。

《環球時報》周三（8日）發表英文文章，反對澳洲為港人提供避風港的計劃，稱這會對澳洲經濟帶來巨大負面衝擊，衍生的問題，比很多人預計的都要嚴重。

文章指，部分澳洲人期望高質素及高資產的香港人才，推動當地經濟，但現實中這只是幻想，不會有結果（only a fantasy that will not produce results）。

【港區國安法】澳洲延長港人簽證 稱欲提供永久居留途徑

【港區國安法】澳洲延長港人簽證至5年 5類人合資格

《環時》指出，疫情本已對澳洲經濟帶來很大衝擊，澳洲背負沉重的醫療、失業救濟及社會福利負擔，新一波港人移民只會帶來不穩定，為經濟帶來更大壓力，澳洲無法承受。

文章又指，香港問題是中國底綫之一，不應觸碰（Hong Kong issue is one of China's bottom lines, which should not be touched），否則後果可能波及澳洲旅遊業、投資、教育、貿易等，造成難以估計的損失。

【港區國安法】澳洲更新旅遊警示 警告公民勿留香港

【港區國安法】澳洲：暫停執行與香港引渡協議

【澳洲疫情】墨爾本封城6周 超市限買2件掀搶購潮

【澳洲疫情】悉尼不能直達墨爾本！維多利亞州百年首封邊境

【BNO】移民褫奪中國籍？「視乎英國實際行動」反制

【BNO】英國裁員大屠殺 搵工搜索「摘水果」熱爆

美國人移民新西蘭意慾增65% 或與抗疫成效有關

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：文青青

相關文章

【港區國安法】澳洲延長港人簽證 稱欲提供永久居留途徑
今日
【港區國安法】澳洲延長港人簽證 稱欲提供永久居留途徑
【港區國安法】澳洲更新旅遊警示 警告公民勿留香港
今日
【港區國安法】澳洲更新旅遊警示 警告公民勿留香港
【港區國安法】澳洲：暫停執行與香港引渡協議
今日
【港區國安法】澳洲：暫停執行與香港引渡協議
【澳洲疫情】墨爾本防疫漏洞？2男子隔離完再確診
2020/07/02
【澳洲疫情】墨爾本防疫漏洞？2男子隔離完再確診
【澳洲疫情】墨爾本封城6周 超市限買2件掀搶購潮
今日
【澳洲疫情】墨爾本封城6周 超市限買2件掀搶購潮
移民 地緣政治 外交 一國兩制 香港 港區國安法 中國 澳洲 莫里森 環球時報

上一篇文章

【港區國安法】彭定康：法案會「摧毀」香港

下一篇文章

【澳洲疫情】墨爾本封城6周 超市限買2件掀搶購潮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO】移民褫奪中國籍？「視乎英國實際行動」反制
【BNO】移民褫奪中國籍？「視乎英國實際行動」反制
震懾中國？英國史無前例 單方面制裁俄羅斯沙特等國
震懾中國？英國史無前例 單方面制裁俄羅斯沙特等國
新型冠狀肺炎全球疫情（07月09日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月09日 時間13:00）
美國若攻擊港元聯繫匯率 專家：美股將暴瀉
美國若攻擊港元聯繫匯率 專家：美股將暴瀉
【巴西疫情】巴西總統確診新冠肺炎 輕視疫情稱屬小感冒
【巴西疫情】巴西總統確診新冠肺炎 輕視疫情稱屬小感冒
【美國疫情】白宮：美國為全球抗疫領袖
【美國疫情】白宮：美國為全球抗疫領袖