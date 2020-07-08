【沽空狙擊】狙擊飛鶴反中伏 Blue Orca敗在未摸清對手（訂戶專享）

半新股中國飛鶴（06186）上市至今不足8個月，第二度遭沽空機構狙擊。飛鶴股價今早一度由高位急瀉逾1成，惟午後展開報復式反彈，倒升最多8%並創上市新高。沽空機構若以真金白銀沽貨，即時中伏慘蝕。

沽空機構Blue Orca 今早發表狙擊報告，質疑中國飛鶴EBITDA 利潤率較科網巨企蘋果（美：AAPL）、騰訊 （00700）及阿里巴巴（09988） 更高，報告並引用不同數據，懷疑中國飛鶴涉嫌誇大收入、低估營運開支，質疑公司於仍在建的工場賺取逾十億收入等，股價僅值5.67元，潛在跌幅逾6成。

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飛鶴中午發簡短通告反擊，指Blue Orca 可能蓄意打擊對公司及管理層的信心，並損害公司的聲譽，保留提起訴訟的權利。飛鶴同時發盈喜，預計上半年收入將大幅增長超過40%。

飛鶴並未如其他遭沽空狙擊的公司般，發詳盡通告逐點以數據反駁沽空報告指控，就此挽回市場信心或許大大出乎Blue Orca預期。Blue Ocra今次出擊受挫，指控理論是否頗偏可能仍有待飛鶴進一步反擊，但最大敗筆相信是功課做得不足，完全未摸清對手。

飛鶴自今年3月納入港股通股份後，一直是北水愛股之一，成交不時打入十大活躍成交榜。港交所（00388）滬深港股通專頁持倉紀錄顯示，截至昨日，北水合共持有約8.51億股，現價計總值逾140億元，佔已發行股本約9.51%。

值得注意的是，飛鶴去年上市新發行股份僅約8.93億元，連同主要股東大摩今年5月沽貨2.93億股，總「街貨」仍不足12億股，北水持貨已佔街貨近7成。當然，北水持倉背後涉及多少機構及個人投資者，外界無從得知。但只要北水股東齊心抗敵，沽空狙擊只有注定敗北。

北水股東有多齊心，今日下午5時半公布的每日滬深港股通交投報告自有分曉。

撰文：劉德斌