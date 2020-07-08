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特朗普警告：換個人做總統　股市將跌至零！

環球政經 15:31 2020/07/08

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美國總統特朗普（Donald Trump）本周一（6日）發推特警告稱，美國股市和「401（k）（美國企業退休儲蓄計劃）」幾乎處於歷史高位，「如果你想讓這一切消失不見，就去投票給民主黨和拜登吧，大規模的徵稅將很快讓你一貧如洗！」

特朗普強調，自其上任以來，道指和標指分別升約45％及47%，納指更是大漲近一倍，「這樣的升幅並非其他總統能做到的」，他指其他人更傾向於增加稅收，而他則一直致力於減稅。

相關文章：大摩亞洲前主席羅奇：美國財赤颷升　美元明年底前貶值35％

是次並非他首次提出類似言論，上周四（2日）公布非農勞工數據後，他亦表示，若是他今年無法在總統大選中連任，美國人的退休投資組合將遭受損失，經濟亦將不再強勁！他警告稱：「如果換個人做總統，401（k）將跌至零！股市也將跌至零！」

特朗普的競爭對手、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在最近的民調中領先特朗普，而摩根大通認為，由拜登擔任總統，對於股市的影響將是「中性偏正面」。

相關文章：【港區國安法】傳美國曾提議損害香港聯滙制度　滙豐或成優先懲罰對象

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撰文 : 國際組

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