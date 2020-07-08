【疫市營商】GOGOVAN重塑品牌　以新形象GOGOX登場

物流平台應用程式GOGOVAN成立至今七週年，其業務已從一個電召貨車平台發展至多元化物流服務。為配合長遠發展，GOGOVAN今天宣布重塑品牌，以GOGOX繼續發展，屆時GOGOX的應用程式、官方網站亦以全新形象登場，全面配合新方向。

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新品牌形象有助在亞洲進一步發展

植根香港的GOGOX近年積極開拓各大亞洲市場，分別先後於新加坡、台灣、南韓、印度、越南及中國大陸發展，業務覆蓋超過300個城市，旗下司機網絡亦超過800萬人。GOGOX聯合創辦人兼行政總裁林凱源表示，煥然一新的品牌形象有助在亞洲市場進一步發展，期待將香港品牌旗下的企業服務、速遞服務及一系列增值服務帶到亞洲每個角落。

在新品牌下，GOGOBUSINESS專為中小微企及電子商貿客戶而設的物流服務，提供專屬客戶服務團隊、支援多個使用者帳戶、批量下單等實用功能，配合專業物流的經驗及咨詢提供最合適方案。GOGO速遞方面，用戶可因應所需速度、預算、服務要求選擇即時、4小時或即日的上門速遞。速遞服務方便一般用戶送禮、代買或送急件，亦為樓上鋪、網店、新鮮水果食品等行業提供最可靠的即日速遞服務。

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責任編輯：蘇穎琪