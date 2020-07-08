【美國疫情】特朗普稱「美國永不關閉」促各州重開

美國的新冠肺炎疫情持續惡化，美國突破300萬人確診，德州及加州等疫情熱點的確診數字仍不斷飆升。但美國總統特朗普周二（7日）表示美國「永不關閉」，更表明有意在疫情惡化下推動各州重開。

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特朗普（Donald Trump）周二出席活動時表示：「我們沒有關閉，我們永遠都不會關閉。」（we're not closing, we’ll never close.）

特朗普指出，雖然各州會否關閉，「很大程度上是取決於州長」（largely up to the governors），但白宮正與各州州長密切磋商，希望推動各州恢復重開。

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美國的確診數字逼近300萬，死亡人數則突破13萬。特朗普卻表示有報道曾稱美國的死亡人數會有250萬至300萬，他指出美國「實際上已拯救數十萬人性命。」（saved literally hundreds of thousands of lives）

特朗普又指出，美國正重新開放，但政府會同時了解對抗疫情方面遇到問題的弱勢群體情況。特朗普更堅稱美國在重開方面做得很正確，更必須重新開放學校。面對疫情有機會再惡化，特朗普就強調「會在火勢再起時再次滅火。」（will put out the fires as they come up.）

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責任編輯：何穎兒

▲ 美國總統特朗普周二（7日）表示美國「永不關閉」，更表明有意在疫情惡化下推動各州重開。