【美國疫情】單日確診6萬創新高 累計300萬 特朗普稱「美國永不關閉」

美國的新冠肺炎疫情持續惡化,美國周二新增確診為歷來最多的6萬人,累計突破300萬人,德州及加州等疫情熱點的確診數字仍不斷飆升。惟美國總統特朗普周二(7日)表示美國「永不關閉」,更表明有意在疫情惡化下推動各州重開。

特朗普(Donald Trump)周二出席活動時表示:「我們沒有關閉,我們永遠都不會關閉。」(we're not closing, we’ll never close.)

特朗普指出,雖然各州會否關閉,「很大程度上是取決於州長」(largely up to the governors),但白宮正與各州州長密切磋商,希望推動各州恢復重開。

按約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計,美國周二確診增加6萬宗,打破月初的5.45萬舊紀錄。累計確診數字突破300萬,死亡人數則超越13萬。

特朗普卻表示,有報道曾稱美國的死亡人數會有250萬至300萬,他指出美國「實際上已拯救數十萬人性命。」(saved literally hundreds of thousands of lives)

特朗普又指出,美國正重新開放,但政府會同時了解對抗疫情方面遇到問題的弱勢群體情況。特朗普更堅稱美國在重開方面做得很正確,更必須重新開放學校。面對疫情有機會再惡化,特朗普就強調「會在火勢再起時再次滅火。」(will put out the fires as they come up.)

責任編輯:何穎兒