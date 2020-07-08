【內地暴雨】杭州千島湖61年來首度全洩洪　9孔閘門全開　連夜疏散下游居民

中國南方連日暴雨，導致多處水位持續上漲，浙江省杭州市新安江水庫今早（8日）9時開啟9孔閘門洩洪，是水庫1959年建成以來首度全洩洪，當局連夜疏散水庫下游沿岸地區居民。

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新安江水庫即是知名的千島湖，也是大陸華東地區最大的水庫。今天早上8時40分，水庫水位達108.43公尺，創歷史紀錄。昨日已因水位超過汛限水位，已開啟3孔洩洪，但因水位持續上漲，再開啟至7孔洩洪。

9孔閘門全開洩洪後，新安江水庫下游水位將進一步升高，當局已連夜疏散和撤離沿江及島上存有風險的居民。根據浙江省防指向杭州市防指發出的洪水風險提示單，新安江、分水江、蘭江洪水疊加，河口的桐廬、富陽、聞堰站可能超過保證水位，閘口站超過警戒水位，因此對水庫下游地區發出警報。

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