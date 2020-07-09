【利財筆記】林本利：恒指總是領先經濟表現

今年第一季，香港本地生產總值（以實質價值或環比物量計算，即扣除物價變動因素）按年下跌8.9%，是自1974年有紀錄以來最大跌幅，亦是連續三季錄得負增長。自今年3月，新冠肺炎在全球大爆發，各地封關，百物蕭條，失業率攀升，估計香港今年第二季的經濟增長繼續錄得負增長。不少投資者會問：到底股市是否已見底？

股市一般是跑先經濟，是經濟表現的領先指標。回顧過去40多年的恒指及本地生產總值數據，香港經歷過8次經濟衰退，即是連續兩季錄得（按年或按季）負增長，恒指都是較經濟早些（或者同步）見底，對預測未來經濟表現起着指標性作用。

1973年香港出現股災，恒指由3月的高位1774點大幅下挫，同年10月爆發第一次石油危機，油價急升三倍，對香港工業造成巨大打擊，恒指在1974年12月跌至150點，由高位重挫92%！香港經濟在1974年第四季收縮3.5%，1975年第一季，再收縮4.5%後見底。之後股市回升，香港經濟大幅反彈，1976年更錄得全年16.2%的增長。

踏入上世紀八十年代，香港出現回歸問題，中英兩國開始就香港前途進行談判。由於前途不明朗，恒指在1981年7月開始下挫，由1,810點跌至1982年的676點；之後回升至1,102點，但很快又在1983年10月跌至690點，出現雙底後牛市重臨。至於香港經濟，中英雙方談判期間依然錄得增長，直到1985年第二季和第三季才連續兩季收縮，出現衰退。

中國和英國在1984年12月19日簽署《中英聯合聲明》，協議在1985年5月27日正式生效。此後香港經濟在1997年回歸前穩步發展，只在1989年第四季「六四事件」後出現過一季負增長，以及1995年第二季及第三季連續兩季錄得「按季」輕微負增長，「按年」仍錄得正增長。1994年中央政府因應內地經濟過熱，推行宏觀調控，恒指由1月的12599點高位回落，跌至1995年1月的6890點後牛市重臨，股市較經濟早兩季見底。

1997年回歸後，香港面對亞洲金融風暴，加上八萬五房屋政策，幾個月內股市樓市由高位急挫近半。香港經濟由1998年第一季至1999年第一季，連續五季出現負增長。恒指先由1997年8月的歷史高位16820點下挫至10月的8775點；之後回升至1998年3月的11926點，再跌至1998年8月的6544點，特區政府決定動用過千億元入市，擊退炒家，恒指顯著回升，到2000年3月，藉科網泡沫再創出18397點的歷史新高。

之後科網泡沫爆破，加上「九一一」恐襲，恒指在2001年9月跌至8894點，香港經濟在2001年第四季及2002年第一季出現衰退。到2003年初，香港面對沙士疫症，經濟再度收縮，第一季及第二季錄得「按季」負增長，恒指則在4月見底，低見8,331點。

2008年9月美國投資銀行雷曼兄弟宣布破產，金融海嘯席捲全球，香港由2008年第四季至2009年第三季連續四季錄得「按年」負增長。恒指由2007年10月的31958點，大幅回落至2008年10月的10676點，之後在12月回升至15781點，到2009年3月再急插至11344點，出現雙底後回升，到2018年1月恒指創出33484點的歷史新高。

政治市實在難估計前景

今次香港經濟衰退，始於2018年6月中美出現貿易糾紛，到2019年6月又有連續多個月的反修例示威，影響香港經濟。到今年1月中，中美達成首階段貿易協議，以為香港經濟可望改善，卻又從內地輸入新冠肺炎，之後更出現全球大爆發，令香港經濟雪上加霜。原先以為恒指跌至24000點水平已差不多，之後在今年3月因疫症蔓延全球，全球股市急瀉，恒指亦跌至21139點。

今年5月全球疫症稍為紓緩，股市回升之際，中央突然宣布制定「港區國安法」，令恒指再大幅回落，單日跌1,300多點。政治市實在難以估計，恒指會否再跌穿21139點？真是天曉得！但筆者始終相信政治及經濟問題總有一天過去，到時股市及經濟便會大幅回升。

節錄自第663期《iＭoney Focus》。

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