【百萬Blogger】止凡：「三隻腳」投資部署

上一篇文章提過，投資要與時並進，從前的投資操作，經歷過這一年多的事件，不得不作調整。早前就此拍片分享了調整投資方向的心路歷程，這裏輕輕說說。

主要見中美貿易戰、修例風波持續、疫情、全球圍堵中國，香港成為磨心、風眼，相信不少讀者也清楚現況。即使國際之間沒有出現冷戰、熱戰，至少經濟傷口復原也需時。於這段時期，不少香港人賣掉資產換入美元，買入黃金，有人想走資，甚至移民。

很多過去值得投資的項目，作穩當收息、穩守突擊、憧憬復甦的行業或企業，如今都需要重新檢視。舉例，若手持工業股、本地零售股，或者傳統銀行股，經歷過多月來的事件，中港關係、中美關係起了不少變化，要這些行業恢復，返回昔日營商環境，並非不可能，但可能需以年計的時間。

檢視過後，筆者想到一個新的投資方向，所謂「三隻腳」的部署。主要是把投資項目分散至中港、美國、歐洲與英國3個板塊，於每一個板塊中，投資當中最強的一類，當然投資項目也要切合自己能力圈，買入能安睡的資產。

中港資產，由於這地區與自己最接近，所以可以更到肉。香港特別之處是地少人多，租金、地價貴絕全球，這點筆者認為暴風雨過後也未必會改變，所以會留意民生類、收租類，相關股票與磚頭也可。

挑選強勢股

至於香港作為金融中心，或者說是一個「大賭場」，這次影響若不深遠，往後阿爺一家家公司捧過來上市集資，港交所擁專利「賭牌」，很難不旺場。至於，一些要靠貿易、自由行等生意行業，難走運，要換馬。

美元資產一定是科技股，未來也是它們的天下。它們不像2000年科網泡沫的情況，今天絕大部分都有盈利支持，錢多得令它們任性的地步。對於筆者這些科技盲，繼續累積納指ETF仍不錯，也可加入一些納指沒有的世界霸王，完善這隻腳。

歐洲、英國那邊，能打出宇宙的，就要數到品牌股，做有錢人生意的，誰有錢就成為它們的客戶。隨意找幾隻耳熟能詳的品牌股看看，股東回報率與利潤率奇高，雖這類投資相對離身（難以飛去法國巴黎感受它們的營運），但買下卻讓人安心，因為都是世界級品牌。

三隻腳，找出各地壟斷性的強勢股，更能做到分散效果。不同地區，其資產以不同貨幣計價，有人民幣、港元、美元、歐元、英鎊，連交易市場也不一樣，這資產配置會更穩固。

這次調整也有不少技術性考慮，包括如何安排資產轉向、何解選股票為主要資產、輕資產與重資產的考慮等。還有增加了增長股或品牌股比重會影響股息現金收入，如何解決呢？這裏不詳談，大家可以睇片，但別只顧着聽片中的「冧巴」，記得自己研究下，也可留言給點意見。

《調整投資方向 歷來最大一次》

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