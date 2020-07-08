【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (八)

本文繼續和大家分享，下半年必須留意的10大股票。

憧憬中央加大力度扶持被疫情影響的內地經濟，上證指數踏入下半年立即突破3000點。滬深兩股市的兩融餘額及成交金額，一併突破10,000億元，顯示內地股民入市情緒重見積極。同時科創板出台，吸引多間大型企業如中芯 (00981)及吉利(00175)落地上市，有助推動券商們的保薦收益。國信證券看好，A股成交急增能為證券公司經紀業務收入帶來顯著增長，資本實力、風險定價能力、業務布局方面均有優勢的龍頭券商現時值得留意。

中金公司(03908)

中芯近日在科創板上市，中金正是其中一間保薦機構。而相對同業，中金還有另一個優勢，便是先後引入兩大科網巨頭騰訊(00700)和阿里巴巴(09988)入股，除了傳統業務，也參與金融科技業務。集團上月底和騰訊合資成立金騰科技。公司經營範圍包括軟件開發；信息系統集成服務；信息系統運行維護服務等。金騰註冊資本為5億元，當中中金持股為51%。海通亦指，騰訊入股中金亦有望深化其財富管理轉型，料中金將通過與騰訊在精準營銷、大數據分析等方面的深度合作，以擴大客戶規模以及為客戶提供更加個性化、差異化的財富管理產品及服務。

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內地股市形勢及政策面大好，也有利中金。內地官媒《中國證券報》指出，有必要培養A股「健康牛」，加上中國證金公司宣布取消證券公司轉融通業務保證金提取比例限制，都是利好券商股的消息。首季疫情環境下，收入及盈利同樣按年上升逾四成的中金，有力在今年餘下時間，繼續取得超越同業的表現。野村亦上調該股的投行業務收入及淨投資收入預測，同時把其2020至2022年的盈利預測，上調16至17%。自下半年起，中金已多次觸及20元的新高水平。

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