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【聯繫匯率】美國或出手毀聯匯？外媒稱尤如「自殺式襲擊」

金融經濟 15:17 2020/07/08

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《彭博》分析指，美國出手打擊聯滙制度的成功率不大。

外媒引消息指，美國考慮攻擊港美聯繫匯率機制。惟外國財經媒體《彭博》分析認為，香港聯繫匯率制度非常穩固，金管局亦有經驗捍衛聯繫匯率，形容美國刻意攻擊港元，只會是一個「自殺式襲擊（suicide mission）」。

彭博分析指，美國難以傷害聯繫匯率機制，金管局對於捍衛聯繫匯率非常有經驗，如在97年亞洲金融風暴期間應對沽空港元的行動。彭博分析師MarK Cranfield指出，若美國政擊港元，金管局其中一個可行做法是加息，以增加沽空港元成本，並指當年金融風暴期間港元拆息曾升至300%。

另外，他認為香港可即使沒有足夠美元「接貨」，也可透過掉期交易從中國人民銀行借入美元。他直言，中國不會讓美國輕易成功（not let it go esay），一旦中美衝突升級，中方也可以沽美國國債等美元資產作為反擊，最終雙方都會受損。因此，他認為美國若政擊香港聯繫匯率制度，會是一場「自殺式襲擊」。

他又認為，本周股市造好，美國考慮攻擊港元美元聯繫匯率機制傳言，對於市場的影響不大。

相關文章：特朗普顧問有考慮削弱聯繫滙率制度的想法

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