【聯繫匯率】美國或出手毀聯匯？外媒稱尤如「自殺式襲擊」

▲ 《彭博》分析指,美國出手打擊聯滙制度的成功率不大。

外媒引消息指,美國考慮攻擊港美聯繫匯率機制。惟外國財經媒體《彭博》分析認為,香港聯繫匯率制度非常穩固,金管局亦有經驗捍衛聯繫匯率,形容美國刻意攻擊港元,只會是一個「自殺式襲擊(suicide mission)」。

彭博分析指,美國難以傷害聯繫匯率機制,金管局對於捍衛聯繫匯率非常有經驗,如在97年亞洲金融風暴期間應對沽空港元的行動。彭博分析師MarK Cranfield指出,若美國政擊港元,金管局其中一個可行做法是加息,以增加沽空港元成本,並指當年金融風暴期間港元拆息曾升至300%。

另外,他認為香港可即使沒有足夠美元「接貨」,也可透過掉期交易從中國人民銀行借入美元。他直言,中國不會讓美國輕易成功(not let it go esay),一旦中美衝突升級,中方也可以沽美國國債等美元資產作為反擊,最終雙方都會受損。因此,他認為美國若政擊香港聯繫匯率制度,會是一場「自殺式襲擊」。

他又認為,本周股市造好,美國考慮攻擊港元美元聯繫匯率機制傳言,對於市場的影響不大。

相關文章:特朗普顧問有考慮削弱聯繫滙率制度的想法

金管局再注資21.93億港元 一文看清金管局接美元

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400,立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁