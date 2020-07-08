【聯繫滙率】美國打擊港元聯匯兩大潛在方式　分析：非不可能但摧毀美元信譽

▲ 美國美國政府考慮就港區國安法懲罰中國的選項 -- 打擊香港聯繫滙率制度。

美國政府官員據報曾議論攻擊香港聯繫滙率的可行性，以懲罰訂立《港區國安法》。事實上，自港區國安法宣布訂立以來，港滙持續處於7.75強方，金管局屢承接美元沽盤，令銀行體系總結餘增加，不單反映資金流入香港，也顯示聯繫滙率制度運作仍獲市場信任。

彭博數據的經濟學家分析，港元聯匯運作暢順，且有外匯儲備百分百保障，從經濟現實中，聯匯如常堅實。

在中美糾紛不確定下，該分析坦言，難以完全排除美國以政治等非經濟因素，破壞聯繫滙率制度，但形容：

有關做法會摧毀美國作為國際儲備貨幣的信譽，也帶來全球金融體系混亂的風險，理應足以阻嚇採取劇變。

文章分析打擊聯匯兩大可能：

1. 拒美國銀行與香港金融機構兌換

美國透過修改《美國-香港政策法》，取消美國銀行對美元與港元的自由兌換，這將阻礙香港的銀行取得美元融資主要途徑。

不過，香港銀行仍可從美國以外銀行，自由兌換港元、美元，而且有關做法嚴重損害以美元作為國際儲備貨幣的自由兌換承諾。

2. 踢出SWIFT

美國把香港的銀行排除在全球銀行間金融通訊協會（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication，即SWIFT）之外，意味在香港市場、或與香港市場相關的金融交易都會被凍結。

不過，據國際結算銀行（BIS）數據，香港外匯交易佔全球量7.6%，有關做法將較美國單方面行動，後果更為嚴重。

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