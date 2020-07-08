【中小企方案】本地初創Mojodomo推新數碼營銷獎賞方案

▲ 本港初創Mojodomo推出以績效為先的客戶獎賞方案，結合金融支付及科技，取代以傳統實體現金劵回饋客戶的推廣模式，協助營銷人員接觸更多目標客戶，提升品牌體驗及互動。

進入數碼世代，派發傳統實體現金劵已經過時，本港初創Mojodomo推出以績效為先的客戶獎賞方案，結合金融支付及科技，取代以傳統實體現金劵回饋客戶的推廣模式，協助營銷人員接觸更多目標客戶，提升品牌體驗及互動。

新方案可讓營銷人員，以績效為先，按用量付費，支援即時結算技術。營銷人員毋須再花長時間籌備獎賞計劃，省卻預先購買大量現金劵的成本及時間。同時可實時數據監察，紀錄完整客戶流程，如消費時間、地點、商家等。透過持續互動累積數據，營銷人員可利用人工智能分析用戶大數據，完善營銷策略。

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據了解，現時方案涵蓋超過200間商家，種類包括連鎖餐飲、旅遊、運動用品及中小企商家等，讓客戶在本地及海外均有更多個人化的兌換選擇。營銷人員更可參考系統數據，適時調整獎賞計劃內容。

該公司亦夥拍Citibank及Mastercard，利用虛擬卡支付方案，讓企業及商家能即時於系統內完成現金劵兌換及結算程序，毋需預先支付，減低獎賞計劃所需的行政成本及資源浪費，提升計劃的投資回報率（ROI）。此外，系統可實時監察獎賞換領情況並採集數據，協助營銷人員及商家了解客戶習慣、營銷計劃成效，加速營銷行業數碼轉型。

責任編輯：李彥煒