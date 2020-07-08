【大摩唱好】大摩上調恒指目標至28000點　最牛看33400點

▲ 【大摩唱好】大摩上調恒指目標至28000點 最牛看看33,400點

大摩發表報告，再上調恒指目標價。大摩指出，成交上升、企業盈利改善加上政策支持，A股牛市正在成形，調高恒指、國企指數、MSCI中國及滬深300指數目標價大摩上調恒指目標20%，料在基本情況下，恒指明年6月底恒指升至28,000點，最牛看33,400點，最淡看19,430點。

大摩指出，上調指數目標的驅動力來自更高的估值假設，預測12個月MSCI中國及滬深300的預測市盈率達14倍。在新興市場及亞太區（日本除外）的框架下，維持增持中國股票

大摩又指，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 9月將會納入恒指及國指。這些指數成分的變化將提高指數估值和盈利增長軌跡，以反映新加入公司的高增長性質。不過，大摩指，對本港經濟復甦及潛在下行風險持更加謹慎的態度，故恒指估值上調幅度是最低。

該行重申，中美緊張關係是最大風險因素，美國11月大選及新冠肺炎疫情亦會增加市場複雜性。

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