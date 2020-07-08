香港聯繫匯率「一如既往穩固」 彭博社列3大關鍵

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【美國疫情】特朗普稱「美國永不關閉」促各州重開
港區國安法中美角力升溫，有指美國考慮攻擊港元美元聯繫匯率機制，以對付香港。但輿論普遍認為，美國真正向聯繫匯率出手機會甚微。彭博社更形容，香港聯繫匯率制度「一如既往穩固」（as strong as ever），因為單論香港金管局外匯儲備，就能買起市面流通港元2倍。
彭博經濟研究（Bloomberg Economics）分析指出，香港看來既有意志，更加肯定有能力捍衛聯繫匯率；美國採取任何嘗試擊潰聯繫匯率行動機會極低，因為代價沉重得足以令美國卻步。
文章點出：
香港如何捍衛聯繫匯率制度？
港元匯率面臨下跌壓力時，金管局可賣出手上美元外匯儲備，買入港元，來將港元匯率維持於最多7.85兌1美元水平。相反，港元升至接近7.75時，金管局可以賣出港元，買入更多美元，來控制港元升勢。
若港元面臨大規模投機沽空，亦即投機者大舉買入港元短倉，金管局亦有完全足夠外匯儲備買入港元，減少市場上港元供應量，推高沽空投資者買入港元平倉獲利成本，令他們損手而回。港府1998年就是這樣擊退「大鱷」索羅斯（George Soros）。
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責任編輯：方圓之