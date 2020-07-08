▲ 【港區國安法】香港聯繫匯率「一如既往穩固」 彭博社列3大關鍵

港區國安法中美角力升溫，有指美國考慮攻擊港元美元聯繫匯率機制，以對付香港。但輿論普遍認為，美國真正向聯繫匯率出手機會甚微。彭博社更形容，香港聯繫匯率制度「一如既往穩固」（as strong as ever），因為單論香港金管局外匯儲備，就能買起市面流通港元2倍。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）分析指出，香港看來既有意志，更加肯定有能力捍衛聯繫匯率；美國採取任何嘗試擊潰聯繫匯率行動機會極低，因為代價沉重得足以令美國卻步。

文章點出：

香港金管局有足夠彈藥買起所有流通港元，能輕易壓倒投機做空港元者。金管局外匯儲備超過4,400億美元（逾3.43萬億港元），是為現時流通港元金額1.71萬億之2倍。



縱外界關注美國會否修改《香港政策法》中，「美國應繼續容許美元與港元自由兌換」條文，但香港聯繫匯率制度運作並不需要美國批准，只要港元與美元在市場上能自由兌換就可以，而金管局外匯儲備即為保證。



即使在極端情況下，美國理論上可限制香港獲取美元融資，甚至阻止香港使用SWIFT國際銀行結算系統，但此舉對美元作為可自由兌換國際首要儲備貨幣信心的損害，以及衝擊全球金融系統的風險，大得美國難以接受。

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香港如何捍衛聯繫匯率制度？

港元匯率面臨下跌壓力時，金管局可賣出手上美元外匯儲備，買入港元，來將港元匯率維持於最多7.85兌1美元水平。相反，港元升至接近7.75時，金管局可以賣出港元，買入更多美元，來控制港元升勢。

若港元面臨大規模投機沽空，亦即投機者大舉買入港元短倉，金管局亦有完全足夠外匯儲備買入港元，減少市場上港元供應量，推高沽空投資者買入港元平倉獲利成本，令他們損手而回。港府1998年就是這樣擊退「大鱷」索羅斯（George Soros）。

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責任編輯：方圓之