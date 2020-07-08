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【港股追蹤】又多隻王牌手遊　騰訊前景唔憂米

股樓投資 14:31 2020/07/08

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大市今日（8日）雖然反覆偏軟，午後仍只在26000點附近浮沉，不過有隻熱炒藍籌，近日稍為回氣之後，今日又再出發，所指的就是騰訊控股（00700），股價今早輕微低開後，隨即由跌轉升，中午收市前持續抽高，高見545.5元，再創歷史新高，截至下午2時30分，股價仍升逾4%，守穩540元之上，一隻撐住整個指數。

相關文章：【趣話財經】劉熾平兩度減持騰訊　今次會唔會又早放左？

雖然集團執行董事劉熾平上周兩度減持股份，股份卻愈升愈有，美銀昨日發表最新報告，預期公司第二季收益將按年上升27%，至1,130億元人民幣，惟預計廣告收入可能會出現減速。但該行仍輕微上調公司今年至2022年度盈利預測，目標價由之前522元，上調逾15%，至612元，以現價計，仍有超過10%潛在升幅。

此外，調查機構Sensor Tower最新報告指，內地6月首30位手遊發行商，在全球app store及google play錄得16.5億美元收入，佔全球總收入約26%，又指騰訊作為手遊發行商，6月份收入排名內地首位，旗下動漫IP改編手遊《一人之下》，同期收入更僅次於騰訊王牌遊戲《王者榮耀》、《和平精英》及《PUBG Mobile》。由此可見，公司在遊戲業務仍有新增長動力。

股價今日再抽升，相信是北水前兩日炒完其他股份後，今日資金再回流到騰訊身上，刺激股價。縱使現價今年預測市盈率升至約40倍，惟升市勿估頂，科網股爆發力不可小覤，估計股價短期在資金湧入下，仍有上升空間。

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撰文 : 古植平

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