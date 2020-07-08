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【美國疫情】加州德州新症齊破萬 特朗普：死亡率跌10倍

環球社會熱點 14:29 2020/07/08

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【美國疫情】加州德州新症齊破萬 特朗普：死亡率跌10倍

美國西部和南部的疫情持續惡化，加州及德州分別新增超過1萬人確診新冠肺炎。佛州疫情亦嚴峻，過去一周3度單日確診突破1萬宗，但州內的奧蘭多迪士尼樂園如期於本周六（11日）重開。總統特朗普宣稱，美國死亡率急跌10倍。惟實際跌幅未有如此大。

無懼美國疫情惡化 特朗普促各州秋季復課

【新冠肺炎】被轟拒聽意見 世衛終改口認：可經空氣傳播

加州周二（7日）新增1.02萬人確診，累計近28.4萬人患病；死亡單日增加至6500人。加州在6月期間，新增逾11.7萬宗確診，感染率倍增。

德州最新增加了1萬多宗新冠肺炎至21.6萬人染疫，約2800人死亡。

加州的死亡率曲線在過去數周已成功壓平，但德州情況並不樂觀，平均每日新增47人死。

美國啟動退出世衛程序 拜登：我當選首日會重新加入

【疫情焦點】世衛專家擬周末訪華　準備研究病毒起源

雖然美國確診病例持續增加，但死亡率確實由高峰下跌了。不過，若以7天平均死亡人數來看，並沒有如特朗普（Donald Trump）所言的下跌10倍。Worldometers數據顯示，7天平均死亡人數的高峰在4月21日，多達2255人；目前數值是556人，大跌了75%。

如果只看個別日子的數據，也未能得出下跌10倍的結論。單日新增死亡最多是4月21日的2749人，在7月4日和5日，死亡人數跌至265和262，跌了9成。但由於上周是美國獨立日長假期，通報的死亡數字或不完整。美國周二新增近千人死。

【巴西疫情】巴西總統博索納羅確診 檢測結果呈陽性

拒載無戴口罩乘客 法國巴士司機被圍毆致死

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記者：韓羚

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