【港區國安法】自民黨倡取消習訪日 中國駐日使館：強烈不滿

▲ 【港區國安法】自民黨倡取消習訪日 駐日使館：強烈不滿

日本自民黨就港區國安法通過決議案，當中要求日本政府取消邀請中國國家主席習近平的訪日安排，引起關注。中國駐日大使館發言人回應時，斥有關決議粗暴干涉中國內政，中方強烈不滿，堅決反對。

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對於自民黨外交部會暨外交調查會涉港決議，中國駐日本大使館回應稱，這是粗暴干涉中國內，強調香港是中國的特別行政區，香港事務屬於中國內政，不容任何國家、組織和勢力干涉。

發言人稱，國家安全立法屬中央事權，這是世界各國通行做法，中國也不例外。中方並指摘日本國內一些人對別國內部事務說三道四、指手畫腳，進行政治炒作，敦促日方有關人士立即停止干預中國內政，切實維護中日關係大局。

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日本原打算邀請習近平今年國事訪問日本，惟鑑於中國推行「港區國安法」，自民黨的外交部會暨外交調查會要求日本政府，取消邀請習近平以國賓身分到日本進行國事訪問。

前經濟產業大臣、自民黨議員世耕弘成表示，環境出現大變化，中國對香港事務的處理違反「一國兩制」，日本目前氣氛不符合邀請習近平以國賓身分到訪。

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不過，自民黨元老對此有保留，認為中日關係能走到現在，是累積多時的心血，行事應三思而為。日本內閣官房長官菅義偉拒絕評論決議，重申習近平訪日，目前並未進行具體行程協商。

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責任編輯：文青青

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