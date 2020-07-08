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LinkedIn新增錄音功能　允許用戶錄製自己名字的正確發音

科技 14:17 2020/07/08

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近日微軟旗下的職業社交平台LinkedIn，容許用戶預先錄製自己名字的正確發音，上載並加到個人資料中，讓用戶避免出現尷尬情況。

生活中讀錯別人的名字，甚至不認識對方的姓氏，特別當與外國客戶相約開會見面，又或是僱主約見求職者時，不懂得對方名字的正確讀音，絕對是一件很尷尬的事情。近日微軟旗下的職業社交平台LinkedIn，就容許用戶預先錄製自己名字的正確發音，上載並加到個人資料中，讓用戶避免出現尷尬情況。

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新功能推出後，用戶可預先錄製自己名字的正確發音，並放在自己的個人資料頁，任何人只要利用LinkedIn網頁版或流動程式瀏覽用戶的個人資料可以點擊收聽。用戶可通過LinkedIn的Android或iOS應用程式錄製長達10秒的名字錄音，LinkedIn建議，用戶應在噪音較低的環境下錄音，並且清楚地說出每個音節，用戶在點擊個人資料相片後，再選擇查看個人資料就可以開始編輯。

參與研發新功能的產品經理Joseph Akoni指出，新功能可讓雙方加深了解，又表示正確的名字發音能夠讓人留下良好的第一印象。

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新功能由本周起將率先在美國境內推行，預計會在8月開始開放給全球用戶使用。

責任編輯：施雯雯

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