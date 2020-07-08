【智能應用】怡輝引入智能地盤方案　加強保護建築工人安全

▲ 新地（00016）旗下怡輝建築於觀塘一建築項目，今年1月起引入數碼通（00315）的SmartWorks智安建方案。（陳國鋒攝）

智能企業應用方案加速落地，新地（00016）旗下怡輝建築於觀塘一建築項目，今年1月起引入數碼通（00315）的SmartWorks智安建方案，在地盤的地牢部分率先試行，今日邀請傳媒至現場參觀。

怡輝建築項目經理陳家明介紹，就建築安全方面，該企每年都會投入新計劃，以提高建築工人的安全保障措施，並提高地盤的營運效率。而現時引入的SmartWorks項目，涉及智能安全帽、人臉辨識閘口、物聯網探測器、BIM（建築資訊模型）等多樣應用，全方位感應地盤施工情況與地盤工人狀況，重點是當工人遇到意外狀況，監控系統可即時警報，讓地盤人員可馬上應變。

▲ 怡輝建築項目經理陳家明（左）、SmarTone 總裁葉安娜。（陳國鋒攝）

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該項目現時覆蓋地盤的地牢部分，佔約3成地盤整體面積，據悉，先於地牢部分引入技術，主因地牢部分的安全風險較高，加上地牢配置通訊網絡的挑戰較低。陳家明冀望，盡快在地面部分亦引入有關技術。他分享至今的運作狀況，指現時地盤備有約250副智能頭盔，推行至今並未發生意外發生。

SmarTone 總裁葉安娜表示，香港5G項目，加上智慧城市發展，需要多種方案配合，希望SmartWorks項目可日後推展至其他建築項目，推動建造業安全。

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記者：周俊霖