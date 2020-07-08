【港區國安法】香港仲有邊啲中資酒店? 中旅持有維景酒店成國安公署臨時基地

隨著《港區國安法》於6月30日起生效，因應中央於7月8日成立中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署，中央於即日起徵用香港中旅集團旗下的銅鑼灣維景酒店作國安公署作臨時總部，酒店將完全停止對外業務，暫為期半年，以待國安公署成功覓得永久總部。



並於周二（8日）早上7時於該址舉行開幕禮，特首林鄭月娥、政務司長張建宗、中聯辦主任駱惠寧、全國人大常委譚耀宗等也有到場出席儀式。據銅鑼灣維景酒店的官方網站，顯示其正進行內部維修，小編透過其他酒店訂房網站也無法預訂該酒店的房間。而公署開幕禮將會在7月8日早上進行，特首林鄭月娥、政務司長張建宗、中聯辦主任駱惠寧、全國人大常委譚耀宗等人到場出席儀式。

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▲ 銅鑼灣維景酒店的官方網站顯示其正進行內部維修

▲ 銅鑼灣維景酒店（圖片來自酒店網站）



位於銅鑼灣銅鑼灣道148號的香港銅鑼灣維景酒店，為銅鑼灣區的四星級酒店，酒店鄰近港鐵天后站。酒店由香港中旅集團旗下的維景國際酒店管理有限公司管理，於2002年開幕，樓高33層，共提供266間客房。酒店的最大賣點，是有逾七成客房可望維港及維多利亞公園靚景，由酒店步行至銅鑼灣購物熱點如銅鑼灣崇光百貨、時代廣場及連卡佛等也只需10餘分鐘左右，十分方便。

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▲ 銅鑼灣維景酒店的游泳池外望維港景色（圖片來自酒店網站）



中旅集團

國企中旅集團已在香港扎根多年，港人一向熟悉其旅行社業務，其實中旅集團也在香港營運4家酒店，除以上銅鑼灣維景酒店外，香港中旅集團在香港也持有另外兩家四星級酒店，包括於九龍何文田窩打老道75號的九龍維景酒店及灣仔軒尼詩道41至49號的灣仔睿景酒店（Kew Green Hotel），另外亦有位於旺角荔枝角道22號的3星級酒店旺角維景酒店。

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旗下酒店：

銅鑼灣維景酒店

九龍維景酒店

灣仔睿景酒店

旺角維景酒店

中國泛海集團



內地民企中國泛海集團，是中國一家綜合企業公司，其主營業務範圍甚廣，包括國內外投資開發項目，房地產業務及物業管理，資產管理，建築設備等，而集團旗下的泛海酒店集團，專營旗下著名的三家「皇悅」酒店品牌及兩家「皇悅卓越」酒店品牌。

集團現於香港有五家酒店，都是位處銅鑼灣、灣仔及尖沙咀的核心地段，鄰近旅遊購物區，分別為位於天后永興街8AEmpire Prestige． Causeway Bay、灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店、尖沙咀金巴利街62號的尖沙咀皇悅酒店、尖沙咀金巴利街8號尖沙咀皇悅卓越酒店及香港銅鑼灣永興街8號銅鑼灣皇悅酒店。當中Empire Prestige更邀請日藉設計師Koichiro Ikebuchi主理，酒店設計具日式感覺。

▲ 泛海集團在本港持有多間酒店



旗下酒店：

香港皇悅卓越酒店 (Empire Prestige． Causeway Bay)

灣仔皇悅酒店

尖沙咀皇悅酒店

尖沙咀皇悅卓越酒店

銅鑼灣皇悅酒店

▲ 銅鑼灣皇悅酒店由泛海集團持有

粵海控股集團

粵海集團是廣東省人民政府全資擁有的國有企業，也有在港投資酒店業務，在本港持有兩家4星級酒店，包括於尖沙咀寶勒巷18號香港粵海酒店以及灣仔駱克道57至73號的香港華美粵海酒店。



旗下酒店：

香港粵海酒店

香港華美粵海酒店

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