▲ 無懼美國疫情惡化 特朗普促各州秋季復課

美國疫情持續惡化，新冠肺炎確診人數逼近300萬。不過，美國總統特朗普（Donald Trump）執意要求，各州州長宣布秋季復課。然而，各州仍尚未制定具體的安全開學計劃。

特朗普周二表示，正準備向各州州長施壓，要求學校在秋季復課。美國有逾5,000 萬名學生，因應幾乎所有美國學校都在疫情下關門，逼使大批家長需要犧牲工作時間。

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新學年逼近之際，各州仍尚未制定具體的安全開學計劃。家長及教師都愈來愈擔心，有否方法能保護學生與教師的安全。

專家指出，學校是否復課的決定權在州及地方政府。另外，學校需要獲得額外的聯邦政府資金，重新規劃公共區域及課室，以讓學生及教職員保持社交距離。

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華府首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）指，華府應盡最大努力讓學生重返校園，因如果小孩不能上學，會對家庭造成連鎖效應。

福西又認為，在疫情較輕微地區的學校，教職員及家長不必過度擔心，但在其他地方的學校，則可能會需要重新安排課堂時間，以控制教學大樓人口密度，減低病毒傳播風險。

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責任編輯：楊心悅