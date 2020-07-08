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【香港疫情】疫情升溫再掀口罩熱　口罩商設期間限定店售現貨

商業 13:37 2020/07/08

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口罩再掀起需求，不少本地口罩商立即有所行動，包括設立期間限定店（Pop-up Store）、加強廠房衛生等。（Accmask及香港仔口罩Facebook圖片）

本港疫情近日突然升溫，口罩再次成為港人的關注，不少本地口罩商立即有所行動，包括設立期間限定店（Pop-up Store）、加強廠房衛生等。

Good Mask擬增3間門店　專售口罩

口罩再掀起需求，於台灣生產口罩的港企Accmask，昨晚於Facebook發帖指，口罩供應緊張，「新聞一出，7月中的貨量一下子已經沒有了，甚至8月中到貨的都差不多要售罄了。」

香港仔口罩 Glory Mask表示， 因疫情反覆，決定推出為期3天（7月11至13日）的 Pop-up Store，於長沙灣華盛工業大廈3樓B室，提供現貨口罩即時購買，包括香港仔成人及小童口罩，符合EN14683 Type IIR 規格，每盒50個售130元。同場亦有售中科工程 Lockill 出品的FaceOff 可重用口罩，符合BFE ≥99% 規格，售138元。

【疫市營商】屈臣氏口罩料月產逾千萬個　6月尾接受企業訂單

SOSo Mask則着重口罩廠房的衛生，宣佈由即時起，工場提升所有防護裝備，任何進出工場的員工必須更換裝備，嚴禁任何非工作人員進出，同時所有順豐收件停止，郵寄則不受影響。

【中小企困局】兒童口罩不易做　SOSo Mask創辦人：成本比售價高要「蝕住賣」

責任編輯：朱悅瀅

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