【TikTok】抖音用戶要特朗普造勢會空場 號召搶門票「放飛機」

▲ 特朗普周六舉行造勢會，抖音用戶計劃再號召網民索取門票，並於當日「放飛機」，試圖令造勢會場面冷清。

中美角力加劇，華府稱考慮封殺抖音（TikTok）之際，抖音再捲入美國大選漩渦。抖音用戶上月號召網民索取美國總統特朗普的造勢會門票，並於當日「放飛機」，成功令集會冷清。特朗普周六（11日）再舉行造勢會，抖音用戶再次發起同一策略，試圖再令特朗普的造勢會空場。

【TikTok】退出香港後 會否換成內地版「抖音」？

【港區國安法】抖音據報退出香港 美國澳洲擬禁抖音

特朗普（Donald Trump）上月20日於俄克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）舉行大型競選造勢會，但有人在抖音呼籲網民無意出席競選集會也先索取門票「霸位」，到時不出席活動。特朗普曾聲稱有過百萬人申請索取門票，但會場超過1.9萬個座位，最終只有6,200人現身，場内仍有逾半空位。

特朗普的競選團隊宣布，特朗普周六將於美國新罕布什爾州舉行另一場造勢會。抖音用戶vkusnothanks發布影片，呼籲網民再次以同樣手段破壞特朗普的造勢會，更提醒網民一次可登記取2張門票，又指目標是要周六的造勢會場面比上次更冷清。

【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音

特朗普造勢會被整蠱 抖音用戶搶門票後放飛機

有關影片短時間内獲得30萬人讚好及數萬則留言，更被轉載至Twitter等社交媒體平台。

有網民響應號召，稱自己已取得2張造勢會門票，但想起當日有其他事要做，因此不會出席造勢會。

有網民更提出在造勢會現場舉辦民主黨的派對，變相呼籲民主黨人踩場。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：何穎兒