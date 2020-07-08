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大摩亞洲前主席羅奇：美元未來年半貶35%　香港金融中心地位未如政客所憂慮

金融經濟 12:55 2020/07/08

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大摩亞浺前主席羅奇（Stephen Roach）再警告美元急貶值風險。

美國耶魯大學高級研究員、摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）在團結香港基金的視像論壇上重申近期觀點，美國面對儲蓄率低、政府財赤擴大、經常帳逆差明顯，情況會在今年底至明年惡化，美元可能會在未來一年至一年半貶值35%。

羅奇稱，即使美元大幅貶值，美國或中國都是經濟龍頭，美元不會終結其儲備貨幣的主導地位，但可能對金融市場造成不穩。

羅奇也談及香港近一年社會情況，認為過去一年香港出現的街頭抗爭無法持續，現階段難知港府新推的法律框架能否奏效，但香港作為主要的國際金融中心，並不一定如外國政客所憂慮的情況。

對於新冠疫情衝擊，羅奇稱，隨各地重啟經濟，第三季環球經濟有望改善，但疫情復發風險不絕，環球經濟將「W形」反覆恢復，最壞情況更可能呈「L形」走勢，急劇衰退後無力恢復；若疫情可慢慢受控，經濟可似「U形」反彈。

他認為，中國重啟經濟的經驗顯示，相對製造業重啟，刺激消費更顯困難，料疫苗面世後，消費意欲才有望更明顯恢復。

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經濟 疫情 美元 耶魯大學 團結香港基金 國際金融中心

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