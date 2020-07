▲ 【港區國安法】美國若攻擊港元聯繫匯率 專家:美股將暴瀉

港區國安法落實,美國加緊設想打擊中國。美國國務卿蓬佩奧助手據報提出,攻擊港元美元聯繫匯率,但遭到特朗普政府內部強烈反彈。專家認為,縱美國理論上可以採取措施損害聯繫匯率制度,但此舉勢會衝擊美元全球地位,觸發美股暴瀉,並危及美國總統特朗普今年大選連任機會。

港元美元聯繫匯率制度在1983年開始實施,香港政府經在國際市場買賣這兩種貨幣,將港元匯率一直穩定維持於7.75至7.85兌1美元區間。

香港金管局現時外匯儲備規模近4,400億美元,若港元走弱逼迫7.85水平,金管局有充足資金賣出手上美元,以籌集港元資金提振港元匯率,來捍衛聯繫匯率制度。

蓬佩奧瞄準聯繫匯率打擊港元 遭特朗普政府內部反對

誠然,美國理論上的確可以採取措施,攻擊香港聯繫匯率。網上外匯交易商AxiCorp首席全球市場策略師英尼斯(Stephen Innes)表示,美國手段之一,是財政部限制美國銀行向香港與中國內地銀行提供美元資金,這會令中港銀行集資成本激增,打擊中方與港府累積美元的能力。

不過,美國若大幅限制美元流通,自己亦會難逃劫數。英尼斯指出,除了中方可以針對美國國債和股市等美元資產推出報復措施,其他國家和地區,尤其是美國中東盟國的貨幣與美元的聯繫匯率制度,亦會受到衝擊:

「這會觸發以美元為基礎全球金融生態系統,出現無法想像的不穩定,繼而導致美股遭到大規模拋售,一個白宮在11月總統大選之前憎恨的結果。」

(The unthinkable instability that it would trigger in the USD-based global financial ecosystem could drive a selloff in U.S. equity markets—an outcome abhorrent to the White House ahead of the November presidential election.)

香港是世界第3大美元外匯中心,對美元作為首要國際貨幣、美國維持全球主導地位角色重要。國際清算銀行(BIS)去年報告指,全球約8%外匯交易都在香港從事,而全球外匯交易多達88%都涉及美元。可想而知,市場和輿論都拒絕相信,美國會如對付北韓和伊朗一樣,禁止香港使用美元。

責任編輯:方圓之