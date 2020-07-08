▲ 【港區國安法】美國若攻擊港元聯繫匯率 專家：美股將暴瀉

港區國安法落實，美國加緊設想打擊中國。美國國務卿蓬佩奧助手據報提出，攻擊港元美元聯繫匯率，但遭到特朗普政府內部強烈反彈。專家認為，縱美國理論上可以採取措施損害聯繫匯率制度，但此舉勢會衝擊美元全球地位，觸發美股暴瀉，並危及美國總統特朗普今年大選連任機會。

港元美元聯繫匯率制度在1983年開始實施，香港政府經在國際市場買賣這兩種貨幣，將港元匯率一直穩定維持於7.75至7.85兌1美元區間。

香港金管局現時外匯儲備規模近4,400億美元，若港元走弱逼迫7.85水平，金管局有充足資金賣出手上美元，以籌集港元資金提振港元匯率，來捍衛聯繫匯率制度。

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誠然，美國理論上的確可以採取措施，攻擊香港聯繫匯率。網上外匯交易商AxiCorp首席全球市場策略師英尼斯（Stephen Innes）表示，美國手段之一，是財政部限制美國銀行向香港與中國內地銀行提供美元資金，這會令中港銀行集資成本激增，打擊中方與港府累積美元的能力。

不過，美國若大幅限制美元流通，自己亦會難逃劫數。英尼斯指出，除了中方可以針對美國國債和股市等美元資產推出報復措施，其他國家和地區，尤其是美國中東盟國的貨幣與美元的聯繫匯率制度，亦會受到衝擊：

「這會觸發以美元為基礎全球金融生態系統，出現無法想像的不穩定，繼而導致美股遭到大規模拋售，一個白宮在11月總統大選之前憎恨的結果。」

（The unthinkable instability that it would trigger in the USD-based global financial ecosystem could drive a selloff in U.S. equity markets—an outcome abhorrent to the White House ahead of the November presidential election.）

香港是世界第3大美元外匯中心，對美元作為首要國際貨幣、美國維持全球主導地位角色重要。國際清算銀行（BIS）去年報告指，全球約8%外匯交易都在香港從事，而全球外匯交易多達88%都涉及美元。可想而知，市場和輿論都拒絕相信，美國會如對付北韓和伊朗一樣，禁止香港使用美元。

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責任編輯：方圓之