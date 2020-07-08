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【新冠肺炎】被轟拒聽意見 世衛終改口認：可經空氣傳播

環球社會熱點 12:43 2020/07/08

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【新冠肺炎】被轟拒聽意見 世衛終改口認：可經空氣傳播

世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）警告，全球的新冠肺炎確診病例持續增加，疫情仍未達巔峰。世衛承認，有證據顯示，新型冠狀病毒可透過空氣傳播（Airborne transmission），尤其在擠擁、封閉、通風不良的環境。世衛曾稱，病毒不會空氣傳播，但最終選擇相信32國239名科學家提出的證據。

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32國239名科學家日前去信世界衛生組織（WHO），指有證據顯示病毒停留在空氣微粒上，可在室內傳播，促請世衛更新防疫指南。世衞早前認為，病毒主要傳播方式是經患者口鼻噴出的飛沫，而這些飛沫很快會落在地上，不會在空氣「徘徊」。

公開信聯署人之一的美國科羅拉多大學（University of Colorado）化學家希門尼斯（Jose Jimenez）強調，科學家希望世衛承認證據，公開信的目的絕非攻擊世衛。他又形容，這是一場科學辯論，但理應公開及交流，因世衛拒絕聽取證據。

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世衛周二（7日）承認，不排除病毒透過空氣傳播。世衞流行病學專家范霍爾克霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，世衛一直討論，空氣傳播與氣霧（aerosol）傳播是可能的傳播途徑，未來幾日將發布有關詳細。

世衛感染防控技術負責人阿萊格蘭齊（Benedetta Allegranzi）指，目前仍沒有確實的證據表明，病毒正透過空氣「廣泛傳播」，但世衛會密切調查。

該封公開信提到，專家認為，無論是經打噴嚏產生的飛沫，還是微小的呼吸飛沫，都能在空氣中漂浮好幾米，並長時間在空氣中飄浮，人體吸入後將受感染；在密不透風的房間或公共交通工具內，人與人距離1.8米根本就不夠。

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記者：韓羚

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