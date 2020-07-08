【港股牛市】外資湧港大潮起動 資金市港股不容低估（訂戶專享） 金融經濟 12:41 2020/07/08 分享： 金管局近日入市接錢步伐明顯加快，本周至今已4度接錢共逾170多億元。今年4月至今，接錢總額合共700多億元。與早前資金流入由套息交易主導不同，近日湧港資金幾可肯定與「股票錢」相關，未來資金流向，更可能繼續成為港股牛市能走多遠的關鍵因素。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【A股牛市】官媒齊聲降温 拆解A股撐經濟思維（訂戶專享） 2020/07/07 【A股牛市】官媒齊聲降温 拆解A股撐經濟思維（訂戶專享） 中芯A股定價大折讓 港股價憑什麼續爆升？（訂戶專享） 2020/07/06 中芯A股定價大折讓 港股價憑什麼續爆升？（訂戶專享） 【A股破頂】A股創1年高 港股爆上還會遠嗎?（訂戶專享） 2020/07/03 【A股破頂】A股創1年高 港股爆上還會遠嗎?（訂戶專享） 科網股跑贏藍籌多少? 新經濟股指數話你知（訂戶專享） 2020/07/02 科網股跑贏藍籌多少? 新經濟股指數話你知（訂戶專享） 恒指半年結 騰訊勁升不敵滙豐拖累（訂戶專享） 2020/07/01 恒指半年結 騰訊勁升不敵滙豐拖累（訂戶專享） 經濟 拆息 減息 香港股票 香港金融管理局 港區國安法 滙豐控股（00005） 新冠肺炎 美國聯儲局 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入