【港股牛市】外資湧港大潮起動 資金市港股不容低估（訂戶專享）

金管局近日入市接錢步伐明顯加快，本周至今已4度接錢共逾170多億元。今年4月至今，接錢總額合共700多億元。與早前資金流入由套息交易主導不同，近日湧港資金幾可肯定與「股票錢」相關，未來資金流向，更可能繼續成為港股牛市能走多遠的關鍵因素。

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