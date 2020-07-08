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【疫市營商】Levi's次季銷售挫62%　裁減15%員工

商業 12:37 2020/07/08

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Levi's第二財政季度的銷售額下跌62%。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情全球大流行，各地市民因要保持社交距離，改變生活習慣，各地零售商的銷售受到影響。據CNBC報道，服裝公司Levi Strauss & Co.（Levi’s）門店在疫情下需關閉，即使綫上銷售錄得增長亦未能填補損失；加上消費者近來的消費習慣轉向較悠閒和寬鬆的衣物，故第二財政季度的銷售額下跌62%。

【日本疫情】日本逾3.2萬人因疫情被裁　1周內增逾4000人

事實上，該公司是次錄得虧損，除了受疫情影響外，還因公司的重組費用，合共損失2.42億美元（約18.7億港元）；使收入由去年的13.1億美元（約101.5億港元）下降62%至4.98億美元（約38.6億港元）。

【新冠肺炎】調查指7成企業憂第二波疫情影響業務　員工心理健康亦成挑戰

故此，Levi’s宣布，為了在疫情下減低營運成本，將裁減全球約15%的員工，即約700個工作崗位；並預計此舉將可每年節省1億美元（約7.7億港元）的開支。其行政總裁Chip Bergh表示，現時全球有90%的Levi's門店重新營業，但客流量和銷售額仍未完全回復；更形容倘若要兩者完全恢復「或需要一些時間」 。

【英國品牌】Pret A Manger英國裁1000人　料經濟復甦緩慢

責任編輯：馬意文

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